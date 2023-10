Bosz kritisch op PSV: 'In de Eredivisie kom je daar wél mee weg'

PSV-trainer Peter Bosz stond na het 2-2 gelijkspel tegen Sevilla met gemengde gevoelens de media te woord. De oefenmeester beseft bovendien dat zijn elftal móet presteren in het aankomende tweeluik met RC Lens, wil het nog zicht houden op overwintering in het miljardenbal.

Voor de camera's van RTL7 baalde Bosz toch wel van het resultaat. "Ik vind dat je thuis moet winnen en dat hebben we niet gedaan", stelt de oefenmeester onomwonden. "Maar als je dan twee keer achterkomt, zeker nog nadat je net gelijk hebt gemaakt en binnen een minuut alweer met 1-2 achterstaat, dan moet je daar blij mee zijn."

PSV en Sevilla maakten er voor de neutrale toeschouwer een boeiende wedstrijd van, zag ook Bosz. "Het ging alle kanten op. Zij begonnen beter aan de wedstrijd, maar daarna pakten wij het initiatief en begonnen we beter te voetballen." De trainer plaatst daar direct nog wel een belangrijke kanttekening bij: "Maar ook bij vlagen overdreven. Soms moet je die bal ook gewoon wegperen als je onder druk komt te staan, maar dan willen wij altijd nog de voetballende oplossing zoeken. Daar moeten we lering uit trekken", aldus de kritische Bosz.

Bosz zag zijn elftal tegen de 'geslepen' Spanjaarden bovendien fouten maken die normaal gesproken niet fataal zijn: "Zeker, we worden een paar keer afgestraft op dingen die we niet goed doen, waar we wél mee wegkomen in de Eredivisie", moest de oefenmeester toegeven. "Die beelden gaan we weer met ze bekijken", kondigde Bosz alvast aan.

Vooruitblik

Door het gelijkspel, in combinatie met het verrassende resultaat in de andere groepswedstrijd, staat PSV na twee speelronden onderaan in groep B. Bosz merkt wel op dat het dicht bij elkaar staat en kijkt vooruit naar de dubbele confrontatie die PSV nu te wachten staat: "We gaan nu twee keer tegen Lens spelen. Het verbaasde mij dat ze onderaan stonden. Dat is echt ook een leuke ploeg om naar te kijken. Een geweldig stadion om in te spelen, en gewoon een goede ploeg", is Bosz lovend. "Die spelen een heel ander systeem met vijf man achterop, dat lóópt, dat gaat, als je het over energie hebt, dat zit in zo'n elftal!", blikte de coach vast vooruit op de volgende Europese speelronde. "Maar goed", herinnerde de trainer zich tijdig de aankomende Eredivisiewedstrijd: "eerst Sparta, zullen we maar weer zeggen."