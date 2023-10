PSV laatste in groep B na daverende verrassing in Frankrijk

In de groep van PSV heeft RC Lens voor een daverende verrassing gezorgd door in Frankrijk met 2-1 van Arsenal te winnen. Voor The Gunners, die in de eerste poulewedstrijd nog veel te sterk waren voor de Eindhovenaren (4-0 in Londen), eindigde de avond bovendien dubbel in mineur: sterspeler moest de strijd voor rust al met een blessure staken.

Lens staat in de Franse competitie voorlopig slechts vijftiende, maar pakte dus een verrassend goed resultaat tegen de Engelse vice-kampioen. Daar zag het in eerste instantie niet naar uit: Gabriel Jesus zette de bezoekers nog binnen het kwartier op een 0-1 voorsprong.

Via Adrien Thomasson kwam Lens echter tien minuten later weer terug in het duel. Daarna kreeg Arsenal-trainer Mikel Arteta zijn tweede tik te verwerken in de vorm van de blessure van Saka. Of de Engels international komend weekend kan meedoen in de Premier League-topper tegen Manchester City is hoogst onzeker.

Daarmee was de kous echter nog niet af voor Arsnela. Na een prima actie van Przemyslaw Frankwowski in de 68ste minuut volgde een strakke lage voorzet van de Pool. In het zestienmetergebied stond spits Elyhe Wahi op de juiste plaats om Lens de beslissende 2-1 voorsprong te bieden. Door de overwinning pakt de Franse laagvlieger zelfs verrassend de koppositie in groep B met vier punten uit drie duels. Arsenal blijft steken op drie, Sevilla heeft er twee en PSV sluit de rij met één punt.