Zes landen plaatsen zich automatisch voor WK in 2030

Niet alleen over de organisatie van het EK van 2028 wordt meer duidelijk, maar óók al over het WK dat in 2030 gespeeld moet worden. Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde David Ornstein worden Marokko, Spanje en Portugal de drie organisatoren van dat toernooi, máár worden de eerste drie groepsduels afgewerkt in Uruguay, Argentinië en Paraguay. Dat heeft volgens de journalist van The Athletic te maken met het honderdjarig bestaan van het WK Voetbal.

De kwalificatie voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada moet voor de meeste landen weliswaar nog beginnen, maar op de achtergrond wordt er dus al druk gespeculeerd over het toernooi dat in 2030 moet worden gehouden. En als we Ornstein moeten geloven, dan is de FIFA erover uit welke landen dat WK moeten gaan organiseren. De keuze zou zijn gevallen op Marokko, Spanje en Portugal. Volgens Ornstein zou er ook een Zuid-Amerikaans bod zijn gedaan om het volledige toernooi op dat continent te spelen, maar blijft het bij drie groepsduels.

Dat is natuurlijk al bijzonder genoeg, dat er wedstrijden worden gespeeld op een continent dat het WK niet eens organiseert. Maar dat heeft volgens Ornstein dus alles te maken met het honderdjarig bestaan van het eindtoernooi. In 1930 werd het eerste WK Voetbal gespeeld. Uruguay was toen de gastheer en ging er ook met de eindzege vandoor. De Uruguayanen waren destijds in de finale te sterk voor Argentinië. Waarom Paraguay? Het hoofdkantoor van de Zuid-Amerikaanse Voetbalfederatie (CONMEBOL) is gevestigd in dat land.

Dat de eerste drie groepsduels in Argentinië, Uruguay en Paraguay worden gespeeld, betekent ook dat die landen zich automatisch zullen kwalificeren. Dat geldt uiteraard ook voor de organisatoren Marokko, Spanje en Portugal. Marokko en Portugal waren nog niet eerder gastheren van het WK. Spanje organiseerde het eindtoernooi in 1982. Er was nog niet zo lang geleden nog sprake dat Portugal en Spanje het WK van 2030 samen met Oekraïne zouden organiseren, maar de Oekraïense bereidheid voor een groot toernooi was ‘twijfelachtig’ wegens de aanhoudende oorlog tegen Rusland.

Het nieuws van Ornstein is inmiddels bevestigd door de FIFA.