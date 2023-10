Derksen: 'Hij is niet alleen ongeschikt als trainer, maar ook als analist'

Johan Derksen heeft vrijdagavond aan tafel bij Vandaag Inside uitgehaald naar Marco van Basten. Het boegbeeld van de populaire talkshow vindt de 58-jarige Van Basten niet geschikt als analist.

Van Basten baarde kortgeleden opzien door na de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord bij Ziggo Sport te zeggen geen andere optie te zien dan het betaald voetbal in Nederland stil te leggen. "Stop er maar mee. Ja, dat meen ik, want het is elke keer wel wat. Het hoort gewoon niet. Als we ons niet normaal kunnen gedragen in de stadions moeten we er misschien maar gewoon mee stoppen. Het kan blijkbaar gewoon niet", zei hij.

De uitspraken van Van Basten zorgen bij Vandaag Inside voor klapperende oren. "Het is niet erg dat hij het zegt, maar dat hij het nog meent ook…", spreekt René van der Gijp zijn verontwaardiging uit. Ook Johan Derksen staat na het zien van het bewuste fragment versteld. "De trieste constatering is dat hij niet geschikt was als trainer, maar ook niet als analist. Als je dit roept, ben je toch ongeloofwaardig?"

Van der Gijp wil Van Basten niet helemaal afschrijven als analist. "Hij is geschikt als analist voor voetbalwedstrijden, maar niet als analist voor talkshows (Van Basten is een vaste gast bij Rondo, red). Hij is veel te serieus."