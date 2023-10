Dit nieuws haalde FCUpdate niet: '99 zweepslagen voor Cristiano Ronaldo'

FCUpdate publiceert dagelijks tientallen artikelen, maar laat ook geregeld onderwerpen liggen die elders wel aandacht krijgen. In deze rubriek lichten we toe waarom een bepaald nieuwsonderwerp niet is meegenomen.

13 oktober 2023 - 'Mogelijk 99 zweepslagen voor Cristiano Ronaldo'

Cristiano Ronaldo zou 99 zweepslagen riskeren in Iran. Kranten als De Telegraaf en Het Laatste Nieuws brengen dat bericht, evenals voetbalwebsites zoals Goal, Voetbalkrant, VoetbalNieuws en Voetbalzone. Ronaldo had vorige maand in Iran een ontmoeting met Fatemeh Hamami, een vrouw die voor 85 procent verlamd is en schilderijen maakt met haar voeten. Haar indrukwekkende schilderij van Ronaldo wekte de aandacht van de Portugees, die haar een knuffel en een kus gaf.

Die daad zou in Iran worden gezien als overspel, aangezien Hamami niet getrouwd is. Op basis van Iraanse media wordt gemeld dat Ronaldo 99 zweepslagen zou riskeren als hij Iran betreedt. Sommige Nederlandstalige media spreken van 'een zaak die door advocaten wordt gestart', andere Nederlandstalige media zelfs al van een veroordeling. Voor beide claims is te weinig bewijs te vinden in de Iraanse media. Er zijn wel enkele Perzische media die de zweepslagen benoemen als optie, zoals Rokna, maar daar wordt gesproken van een 'vreemde claim' van één advocaat. Een serieuze zaak lijkt er voorlopig dus niet te zijn. Bovendien is het haast ondenkbaar dat Ronaldo daadwerkelijk zweepslagen zal ontvangen. Mocht de zaak toch nog serieus worden, dan brengen we het nieuws wel.