Dit zijn de twee grote leiders in de uitgedunde selectie van het Nederlands elftal

Virgil van Dijk en zijn de grote twee leiders in de huidige selectie van het Nederlands elftal. Zonder Frenkie de Jong, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en nog een aantal anderen werpt dit ervaren duo zich op als de twee leiders van Oranje, al is dat normaliter vermoedelijk ook wel het geval.

Dat meldt journalist Mikos Gouka in de podcast van het Algemeen Dagblad. “Virgil van Dijk is de absolute leider van Oranje. Dat wordt weleens in twijfel getrokken, maar dat is echt onzin”, weet Gouka. “Daley Blind ook, vanwege het feit dat hij er al zolang bij zit en in de top speelt. Dat is iemand naar wie geluisterd wordt.”

“Daarachter zit een middengroep van spelers met een bepaalde leeftijd en daar hoort Denzel Dumfries ook bij”, weet de Gouka. “Maar dat is niet iemand die op het tactiekbord even uitlegt hoe het moet.” Indirect is hij echter wel een leider van de ploeg, die van zich laat horen achter de schermen bij Oranje.

“Dumfries is een inspirator van de groep en die laat zich ook wel gelden. (…) Als andere internationals hem aan het werk zien, hebben ze toch wel diep respect voor wat hij heeft bereikt en de manier waarop hij dingen uithaalt.” Het kan ook anders, weet Gouka. “Dumfries praat wel, waar Aké bijna niets in de kleedkamer zegt, dat past niet bij hem, zei hijzelf. Daarvan vindt hij wel dat hij dat moet verbeteren.”