Driessen haalt grote namen aan om punt te maken: 'Ik vind het heel erg overdreven'

kreeg maandagavond in de uitwedstrijd tegen Griekenland de uitgelezen mogelijkheid om het Nederlands elftal na een halfuur op voorsprong te schieten, maar hij faalde vanaf elf meter. Zowel tijdens als na afloop van het duel in Athene vroeg men zich af waarom de aanvaller van Hoffenheim bovenaan het lijstje met strafschopnemers staat. Valentijn Driessen begrijpt er echter weinig van dat er zóveel ophef over is ontstaan.

Na het thuisduel met Frankrijk was het nog maar de vraag of Weghorst op tijd fit zou zijn voor de cruciale ontmoeting met Griekenland. De Grieken wonnen afgelopen vrijdag met 0-2 in Ierland, terwijl Oranje in de Johan Cruijff ArenA z’n meerdere moest erkennen in Frankrijk (1-2). Daardoor was de opdracht voor zowel Griekenland als het Nederlands elftal kraakhelder. De Grieken moesten winnen, Oranje mocht niet verliezen. Weghorst kreeg na een halfuur dé kans om het thuisland pijn te doen en de wedstrijd er voor het Nederlands elftal wat makkelijker op te maken, maar zag zijn strafschop gekeerd worden door Odysseas Vlachodimos.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boekte, ondanks de misser van Weghorst, een cruciale 0-1 zege. Het verschil werd uiteindelijk alsnog gemaakt vanaf elf meter. Oranje kreeg op de valreep opnieuw een strafschop. De voortijdig gewisselde Weghorst zag vanaf de bank hoe Virgil van Dijk wél toesloeg vanaf de stip. Na afloop vroeg men zich dan ook af waarom Van Dijk niet in de eerste helft al achter de bal ging staan. “Ik vind al die ophef over die penalty wel heel erg overdreven”, gaat Driessen er in de podcast Kick-off van De Telegraaf echter niet in mee. “Er worden gewoon penalty’s genomen op de training en dat gaf Koeman na afloop ook aan: Weghorst was de beste penaltynemer. Dan kan ik me voorstellen dat als jij op de training de beste penaltynemer bent, je ‘m gewoon gaat nemen in de wedstrijd.”

Driessen begrijpt niet waarom Van Dijk naar voren wordt geschoven als dé penaltynemer van het Nederlands elftal. De aanvoerder bezorgde zijn ploeg maandagavond weliswaar vanaf de stip drie cruciale punten op weg naar het EK in Duitsland, maar Driessen herinnert zich nog goed dat het een paar maanden geleden nog misging. “Dan roept iedereen dat Van Dijk ‘m had moeten nemen, maar hij was wel degene die als eerste miste tijdens het WK in Qatar tegen Argentinië. En als Weghorst dan gewoon als eerste op de lijst staat, Xavi Simons op twee, Van Dijk als derde en Van Dijk uiteindelijk ook nog kan bepalen of die volgorde gehandhaafd blijft, wat is er dan mis mee?”

Volgens Driessen kan een strafschop missen iedereen overkomen. De chef voetbal van De Telegraaf haalt grote namen aan om zijn punt te maken. “Volgens mij heeft Van Basten gemist, Maradona gemist, Messi gemist. Messi neemt ‘m misschien wel iets vaker dan Weghorst, maar hij heeft ook echt niet van die denderende cijfers. Een penalty kan je gewoon missen. Het is natuurlijk heel makkelijk om achteraf te roepen dat Weghorst ‘m niet moet nemen en dan worden er ook opeens allerlei percentages bijgehaald. Prima, maar in mijn herinnering maakte hij ‘m ook in Qatar”, aldus de verslaggever.