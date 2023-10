Driessen weet het zeker: Ajax breidt met Maduro op de bank negatieve recordreeks nóg verder uit

Valentijn Driessen verwacht dat Ajax donderdagavond ook onder Hedwiges Maduro geen einde gaat maken aan de negatieve recordreeks die inmiddels acht (!) wedstrijden op rij zonder overwinning beslaat. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf gaan de Amsterdammers ook het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion verliezen.

De laatste keer dat de recordkampioen van Nederland met een overwinning van het veld stapte is inmiddels meer dan twee maanden geleden. Op 24 augustus werd het uitduel in de kwalificatiereeks voor de Europa League met het Bulgaarse Ludogorets omgezet in een 1-4 overwinnning. Sindsdien speelde de club drie keer gelijk en gingen de andere vijf duels allemaal verloren. De laatste nederlaag, de 4-3 van afgelopen zondag bij FC Utrecht, werd trainer Maurice Steijn uiteindelijk fataal. Tegen Brighton neemt zijn assistent Hedwiges Maduro derhalve plaats op de bank.

Maar ook de oud-middenvelder kan het tij volgens Driessen niet direct keren in Amsterdam. "Hij moet het gaan doen, maar heeft natuurlijk de afgelopen vier maanden naast Steijn gezeten en alle kans gekregen om de speelstijl erin te rammen, wat niet is gelukt", zegt de journalist in een video-item van De Telegraaf. "Ik ben heel benieuwd hoe Maduro het gaat doen", vervolgt Driessen, "hij werd een beetje als de kroonprins van het trainersgilde neergezet, maar het is wel een hele lelijke kras op zijn cv, als je onder andere door Rafael van der Vaart wordt neergezet als iemand die nogal makkelijk een mes in iemands rug steekt. Zo wil je natuurlijk niet te boek staan."

Te midden van alle onrust moet Maduro dus een eind zien te maken aan de negatieve recordreeks waar Ajax mee bezig is, maar Driessen ziet dat donderdag niet gebeuren. "Hij zal nu moeten laten zien dat hij het op eigen kracht kan, wat heel moeilijk is, omdat Ajax natuurlijk in een slechte situatie zit. En spelers geen enkel vertrouwen hebben in een goed resultaat, ze hebben misschien geen vertrouwen in de staf maar ook niet in zichzelf. Dan wordt het wel heel moeilijk om een resultaat te boeken tegen Brighton én PSV." Ondanks de matige vorm van de club van Jan Paul van Hecke en Joël Veltman - Brighton wacht inmiddels ook al vijf wedstrijden op een overwinning - verwacht Driessen dan ook opnieuw een nederlaag voor Ajax: "Hoewel Brighton ook niet in beste vorm is ga ik voor 3-1."