Driessen ziet groot nadeel voor Van Gaal te midden van Ajax-crisis

Valentijn Driessen vraagt zich in zijn column in De Telegraaf af of de positie van Maurice Steijn bij Ajax nog houdbaar is. Na de 4-3 nederlaag tegen FC Utrecht zijn alle ogen gericht op Louis van Gaal, die over het lot van de 49-jarige trainer moet beslissen.

Ajax leed zondag alweer voor de zesde keer in zeven wedstrijden puntenverlies en is daardoor gezakt naar de zeventiende plaats in de Eredivisie. "Een blik op de ranglijst en Steijn staat met stip op één om eruit te vliegen. Redenen om hem te handhaven zijn er niet", stelt Driessen.

Artikel gaat verder onder video

Toch is Steijn nog niet ontslagen als trainer van Ajax. "Voor Steijns toekomst bij Ajax moet je in het hoofd zijn van rvc-adviseur Van Gaal, die uit hoofde van die functie tevens het onomstreden technisch opperhoofd is bij de recordkampioen. Van Gaal laat weinigen toe in zijn hoofd en zeker in zijn huidige rol bij Ajax zal hij zijn afwegingen omtrent Steijn en geloofsbrieven voor de toekomst van Ajax niet met de buitenwacht delen. Hoezeer de buitenwereld ook vindt dat Steijn snel door Ajax moet worden geloosd."

Velen vertrouwen het Van Gaal toe een besluit te nemen over Steijn, stelt Driessen. "Maar de status van toptrainer biedt geen enkele garantie voor de juiste beslissing. Hoe Van Gaal er ook over denkt; hij ontbeert iedere ervaring met het aanhouden, ontslaan of aanstellen van een hoofdtrainer voor Ajax."