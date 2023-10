El Ahmadi en Perez zien kansen voor nóg een Feyenoorder in Oranje: 'Hij is écht vooruitgegaan'

Karim El Ahmadi en Kenneth Pérez zijn onder de indruk van Feyenoorder . De deze zomer van OGC Nice overgekomen aanvallende middenvelder was tegen Vitesse met de openingstreffer wederom belangrijk voor de Rotterdammers en zou volgens de analisten niet misstaan in het Nederlands elftal.

Bij De Eretribune op ESPN werd het spel van Stengs zaterdagavond onder de loep genomen. El Ahmadi wil niet téveel waarde hechten aan het duel met de Arnhemmers: "Ik beoordeel hem eigenlijk in de grote wedstrijden, want ik vind dat ze in dit soort wedstrijden veel ruimte krijgen. Maar als ik hem tegen Atlético Madrid zie, hoe hij dan speelt. Dan is hij heel volwassen en doet hij veel goede dingen terwijl hij snel onder druk wordt gezet."

Ten opzichte van zijn periode in Alkmaar heeft de 24-jarige Stengs zich behoorlijk ontwikkeld, signaleert El Ahmadi. "Waar hij nu echt vooruit is gegaan is goals en assists", aldus de oud-middenvelder. Zijn doelpunt tegen Vitesse is daarvan wél een goed voorbeeld. Na nog geen tien minuten spelen verschalkte Stengs Vitesse-keeper Eloy Room nadat Quinten Timber hem na een slimme loopactie perfect bediende. "Dit soort loopjes heb ik hem bij AZ niet heel veel zien doen, ik vind echt dat hij daarin vooruit is gegaan", wordt de doelpuntenmaker geprezen door El Ahmadi.

Pérez sluit zich daarbij aan. Hij denkt dat zijn jaren in het buitenland - Stengs speelde dus bij OGC Nice en was afgelopen seizoen op huurbasis actief bij Antwerp FC - wel hebben geholpen. "Acht van de tien komen bijna terug, dat is een ander niveau, een andere stap en een andere mindset. Maar ik denk wel dat je er veel van leert. Jerdy Schouten is ook een goed voorbeeld", aldus de Deen.

Feyenoorders in Oranje

In maart 2021 speelde de Stengs, toen zijn schoonvader Frank de Boer nog de scepter zwaaide bij Oranje, in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-7) zijn zevende en voorlopig laatste interland. Afgelopen interlandperiode zat hij voor het eerst sindsdien weer bij de selectie, maar kwam het niet tot speelminuten tegen Frankrijk (1-2 verlies) en Griekenland (0-1 winst). Dat gold wel voor zijn teamgenoten Quilindschy Hartman, Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer. Normaal gesproken is ook doelman Justin Bijlow van de partij in Oranje, maar hij stond tot zaterdagavond buitenspel met een gebroken pols.