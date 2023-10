ESPN-analisten missen één speler bij Oranje: ‘Een grote schande dat hij niet opgeroepen is?’

Leo Driessen en Kees Kwakman vinden het verbazingwekkend dat niet is opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor de EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal met Frankrijk en Griekenland.

Schouten maakt een uitstekend seizoen door bij PSV, maar Koeman heeft in zijn definitieve selectie geen plek over voor hem. De bondscoach, die niet kan beschikken over de geblesseerden Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, geeft de voorkeur aan vier andere controlerende middenvelders: Marten de Roon, Tijjani Reijnders, Joey Veerman en Mats Wieffer. “Het is onbegrijpelijk dat Jerdy Schouten niet is geselecteerd”, oordeelt Driessen woensdagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

De visie van de ervaren voetbalcommentator wordt gedeeld door tafelgenoot Kwakman, die instemmend knikt. “Is het een grote schande dat hij niet opgeroepen is?”, vraagt presentator Jan Joost van Gangelen zich hardop af. Driessen: “Nee, dat is geen grote schande, maar ik ben er verbaasd over. Er zijn zoveel afvallers. Dan valt Koopmeiners ook nog eens af, maar daar roept Koeman dan geen vervanger voor op.”

Vincent Schildkamp, een andere tafelgast, vindt het niet per se onbegrijpelijk dat Koeman heeft geopteerd voor andere middenvelders. “Ik vind die andere middenvelders ook goed”, zegt de voetbalcommentator, die zich afvraagt welke middenvelder volgens Driessen geslachtofferd had moeten worden. “Ik had Schouten erbij genomen in plaats van De Roon. Of in plaats van Wieffer of Reijnders. Schouten is gewoon een hele goede middenvelder”, aldus Driessen.