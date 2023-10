ESPN opvallend de mist in met flesje water tussen N.E.C. en Vitesse

ESPN heeft zondag een misser gemaakt in de derby tussen N.E.C. en Vitesse. De betaalzender liet meermaals een flesje water zien dat op het veld gegooid zou zijn. Onder meer op het moment dat het duel werd gestaakt, omdat er voorwerpen op het veld gegooid werden. Maar het flesje bleek daar al heel de wedstrijd te liggen.

Dat blijkt uit berichtgeving van De Gelderlander. Vlak voor tijd werd het duel stilgelegd tussen N.E.C. en Vitesse, nadat er voorwerpen op het veld werden gegooid, op het moment dat Vitesse op voorsprong was gekomen in Nijmegen. De Arnhemmers vierden de treffer in de hoek van het veld, waar een halfvol waterflesje lag. Dat werd vervolgens in beeld gebracht als de reden van de staking.

Dat flesje werd echter niet gegooid richting de spelers van Vitesse, maar bleek er al heel de wedstrijd te liggen. “Waarschijnlijk werd het door spelers gebruikt om tijdens de wedstrijd een slokje te kunnen nemen. Het flesje is in de samenvatting van sportzender ESPN nog steeds te zien”, schrijft het regionale medium. Ten onrechte, want het had niets te maken met de staking van de wedstrijd.

Het duel werd niet gestaakt vanwege dat flesje, maar vanwege andere voorwerpen die wél daadwerkelijk op het veld waren gegooid. Daarbij gaat het om twee bekers met water door twee mannen, die door N.E.C. zijn geïdentificeerd. Zij kunnen rekenen op een stadionverbod van naar verwachting minimaal 12 en maximaal 36 maanden. Daar bovenop komt nog een boete van 450 euro.