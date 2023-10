ESPN schrikt: op deze ranglijst staat Ajax laatste in de Eredivisie

Ajax worstelde zaterdagavond met RKC Waalwijk: de ploeg van Maurice Steijn gaf tweemaal een voorsprong weg, voordat de wedstrijd bij een stand van 2-3 werd gestaakt. Volgens Kees Kwakman was de wedstrijd zwaar voor Ajax omdat de spelers niet altijd voldoende inzet toonden. Hij stipt aan dat Ajax onderaan staat op de ranglijst van clubs met de meeste sprints in de Eredivisie.

Kwakman toont bij Dit was het Weekend een aantal wedstrijdfragmenten die in zijn ogen een gebrek aan bereidwilligheid aantonen bij Ajax. Die bereidheid om ‘vuile meters’ te maken en felheid in de duels te tonen moet er wel zijn, want Ajax ‘is niet meer de ploeg die altijd beter is dan de tegenstander’, weet Kwakman. “Ajax moet wedstrijden op andere manieren winnen, zoals het veroveren van tweede ballen. Daarin was RKC feller.”

Artikel gaat verder onder video

“Je vraagt je af: kan Ajax dit soort voetbal spelen? Dat wordt meer van ze gevraagd, omdat ze minder goed zijn aan de bal. Ze raken sneller ballen kwijt”, ziet Kwakman. “Dan kom je meer in dit soort duels verzeild.” Kwakman toont enkele duels op het middenveld, waarin de spelers van Ajax te laat bij de bal waren.

Ook schrikt hij van een moment in de 53ste minuut, toen Godfried Roemeratoe onbedreigd mocht opstomen aan de rechterflank; Bergwijn liep niet met hem mee. Tot opluchting van Ajax zag Roemeratoe niet dat er veel ruimte lag aan de linkerflank en verstuurde hij een steekpass die door Ajax werd onderschept. Kenneth Perez roept uit: “Hoe kan je dat niet zien?”

© ESPN

Kwakman stelt dat de technische staf van Ajax die bereidwilligheid ‘er echt in moet krijgen’. “Als we kijken naar bijvoorbeeld de high intensity sprints, ofwel de sprints op volle bak, staat Ajax achttiende van de achttiende. En in de statistiek van normale sprints staat Ajax zestiende.” Op die ranglijsten staat Ajax dus nog lager dan de vijftiende plek op de puntenranglijst van de Eredivisie. Jan Joost van Gangelen noemt de statistieken ‘ongelooflijk’. Kenneth Perez stipt het verschil aan met PSV, dat eerste staat op de ranglijst van sprints.