'Europese topclubs hebben naast Giménez nóg een Feyenoorder in het vizier'

De uitmuntende prestaties van Santiago Giménez in het shirt van Feyenoord hebben er al toe geleid dat de Mexicaanse aanvalsleider wordt gelinkt aan verschillende Europese topclubs, maar er is nóg een Feyenoorder die zich in de belangstelling van een aantal grote namen mag verheugen. Volgens 90min staat ook bij een aantal grootmachten op de scoutingslijstjes.

Alleen al vanuit de Premier League zijn meerdere clubs dit seizoen onder de indruk geraakt van de middenvelder tijdens hun scoutingstrips naar De Kuip, en dat zijn zeker niet de minsten. Het medium onthult dat Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United én Tottenham Hotspur de situatie van Timber in de gaten houden. Bij die eerste club is tweelingbroer Jurriën sinds deze zomer actief; de verdediger kwam over van Ajax maar raakte al vroeg in het seizoen ernstig geblesseerd.

Ook buiten Engeland valt het spel van Timber dit seizoen in positieve op; onder de andere geïnteresseerde clubs zouden zich ook Atlético Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco en Napoli bevinden. Eerstgenoemde club hoeft woensdag niet naar Nederland te reizen om hem aan het werk te zien: Feyenoord speelt om 18.45 uur het uitduel in de groepsfase van de Champions League in stadion Wanda Metropolitano.

Timber is bezig aan zijn tweede seizoen in Rotterdam-Zuid. In de zomer van 2022 nam Feyenoord hem voor 7,4 miljoen euro over van FC Utrecht. In zijn eerste seizoen werd hij direct kampioen, al moest hij door blessureleed in het voorjaar bijna twee maanden geblesseerd toekijken. Dit seizoen kwam Timber alle wedstrijden nog in actie; tijdens de ruime zege op Almere City (6-1) maakte hij zijn eerste en voorlopig enige doelpunt van deze jaargang.