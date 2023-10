FC Utrecht drijft de spot met Maurice Steijn met muziekkeuze in De Galgenwaard

In de pauze van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax heeft de thuisclub de lachers op de hand gekregen. In Stadion Galgenwaard was het nummer We're Going to Ibiza! te horen van de Nederlandse groep Vengaboys, ongetwijfeld een knipoog naar de trip van Ajax-trainer Maurice Steijn.

In de afgelopen twee interlandperiodes, in september en oktober, reisde Steijn naar Ibiza. Met name deze maand kwam dat de trainer op wat kritiek te staan. Zelf verdedigde Steijn zich, door voorafgaand aan de wedstrijd tegen Utrecht te verzekeren dat hij volledig bezig was met Ajax.

"Je bent 24/7 trainer van Ajax, degenen die in mijn functie hebben gezeten weten hoe dat is", zei Steijn tegen ESPN. "In de interlandperiode, waarin er veertien dagen tussen twee wedstrijden zat, hadden we maar twee van de 23 veldspelers beschikbaar. Dus we hebben de eerste dagen getraind met een aantal spelers van Jong Ajax, daarna hebben we besloten iedereen een aantal dagen vrij te geven."

De voorbereiding op het duel met Utrecht heeft niet geleden onder zijn trip, maakte Steijn duidelijk. "Of je nou in Scheveningen loopt, in Den Haag of in Spanje, je bent bezig met FC Utrecht, de oude wedstrijden en het volgen van je internationals." De ophef snapte hij dan ook niet. "Nee, dat snap ik niet. Nogmaals, als je écht weet hoe het is om hoofdcoach te zijn van Ajax, dan weet je hoe het zit."