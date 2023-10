Steijn verdedigt felbekritiseerde trip naar Ibiza: 'Dat is heel normaal'

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft op ESPN tekst en uitleg gegeven bij zijn basisopstelling voor het duel met FC Utrecht. Daarnaast blikte de geplaagde oefenmeester vlak voor de 'degradatiekraker' in Stadion Galgenwaard nog even terug op de interlandperiode en het alom bekritiseerde tripje naar Ibiza dat hij daarin maakte.

"Je bent 24/7 trainer van Ajax, degenen die in mijn functie hebben gezeten weten hoe dat is", stelt Steijn in gesprek met verslaggever Fresia Cousiño Arias. "In de interlandperiode, waarin er veertien dagen tussen twee wedstrijden zat, hadden we maar twee van de 23 veldspelers beschikbaar. Dus we hebben de eerste dagen getraind met een aantal spelers van Jong Ajax, daarna hebben we besloten iedereen een aantal dagen vrij te geven."

"Dat is heel normaal, bij bijna alle clubs", stelt Steijn over dat besluit. "Daar heeft iedereen op zijn eigen manier invulling aan gegeven. Nogmaals, je bent 24/7 trainer van Ajax. Of je nou in Scheveningen loopt, in Den Haag of in Spanje, je bent bezig met FC Utrecht, de oude wedstrijden en het volgen van je internationals." De ophef over zijn korte uitstapje naar het Spaanse eiland begrijpt Steijn dan ook niet: "Nee, dat snap ik niet. Nogmaals, als je écht weet hoe het is om hoofdcoach te zijn van Ajax, dan weet je hoe het zit."

Hoewel Steijn eerder uitsprak dat hij de komende tijd zou vasthouden aan het centrale duo Gastón Ávila - Josip Sutalo, zit eerstgenoemde zondag enigszins verrassend op de bank in Utrecht. "Ik heb inderdaad gezegd dat ik naar een vast elftal wil, maar je moet niet je ogen sluiten om af en toe tactisch iets te veranderen. Wij denken dat we met name aan de linkerkant met Sosa in deze wedstrijd er iets makkelijker onderuit kunnen voetballen", verklaart Steijn zijn keuze.