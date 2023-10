Feyenoord greep maar nét naast komst Premier League-sensatie: 'Ik stond er toen wel voor open'

Het had weinig gescheeld, of Feyenoord had zich afgelopen winter versterkt met Premier League-sensatie . De verdediger kwam bij Brighton & Hove Albion nauwelijks aan spelen toe en had zelfs meerdere keren telefonisch contact met trainer Arne Slot over een overstap naar Rotterdam-Zuid, maar de deal ketste uiteindelijk af omdat zijn coach Roberto de Zerbi de Nederlander niet kwijt wilde.

In gesprek met Voetbal International blikt Van Hecke terug op de transferperikelen van afgelopen winter. Het weekblad spreekt hem in Breda, waar hij tijdens de interlandbreak tijdelijk verbleef én waar hij Slot - alsnog - toevallig tegen het lijf liep. "Ik stond toen wel open voor Feyenoord. Ik speelde niet veel en het is een geweldige club", zegt de verdediger.

De Zerbi, die in september de naar Chelsea vertrokken Graham Potter opvolgde, wilde Van Hecke echter niet laten gaan en liet dat ook blijken in een onderhoud met de Nederlandse verdediger: "Als ik jou was, zou ik blijven. Ik denk dat je veel gaat spelen. Jij gaat je minuten wel krijgen", voorspelde de Italiaan. "Dat is wel aardig uitgekomen hè?", zegt Van Hecke negen maanden later met gevoel voor understatement. Hij baarde later in het seizoen opzien door het fenomeen Erling Haaland te beteugelen en had dit seizoen onder meer een basisplaats in de gewonnen wedstrijden met Champions League-deelnemers Newcastle United (3-1) én Manchester United (1-3).

De kans dat de achtvoudig international van Jong Oranje alsnog de overstap maakt naar een topclub in de Eredivisie is dan ook klein: "Als je voor een Nederlandse topclub mag spelen, is dat mooi. Alleen ik speel in de Premier League. Dat ik aan ze gelinkt word, is leuk, maar door mijn vroege overstap naar Engeland heb ik dat stadium overgeslagen. RKC-uit kan ook mooi zijn, maar spelen in Engeland is wat iedere voetballer uiteindelijk écht wil", aldus Van Hecke.

Ajax

Aanstaande donderdag hoopt Van Hecke opnieuw op speelminuten als Ajax op bezoek komt in Brighton. De crisis in Amsterdam, die maandagavond culmineerde in het ontslag van trainer Maurice Steijn, is ook in Engeland niet ongemerkt voorbijgegaan. "Ze hebben wel problemen, ja" zegt de verdediger, die zelf geen fan is van de Amsterdammers. "Mijn broer Guus is ook een fanatieke Ajacied, dus dat maakt het leuk. Al zal hij nu voor Brighton zijn, anders laat ik hem het stadion niet in. Verder vind ik het niet zo’n speciale wedstrijd. Ik heb niets met Ajax."