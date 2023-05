Jan Paul van Hecke zet Haaland, Mahrez én Foden met geniale actie te kijk

Brighton & Hove Albion is dit seizoen de grote sensatie in de Premier League. De ploeg van Roberto de Zebri speelde deze week woensdag gelijk tegen kampioen Manchester City en zorgde er daarmee voor dat de club volgend seizoen voor het eerst in de geschiedenis gaat acteren in de Europa League. In dat duel mocht oude bekende Jan Paul van Hecke ook meespelen en zorgde voor een bijna onwerkelijk beeld.

Van Hecke brak in 2019 door in de hoofdmacht van NAC Breda en verdiende daarmee een transfer naar Brighton, dat hem vrijwel direct weer verhuurde aan sc Heerenveen. Na een goed seizoen in Friesland mocht de Zeeuwse speler zich in Engeland gaan laten zien bij Blackburn Rovers. Ook daar maakte de centrumverdediger indruk, waardoor hij dit seizoen mondjesmaat mag meedoen met de hoofdmacht van de huidige nummer zeven van de ranglijst.

Drie wereldtoppers in de luren gelegd

Zo mocht Van Hecke tegen Manchester City voor de zevende keer dit seizoen aantreden. Mede dankzij hem konden de wereldtoppers van trainer Pep Guardiola maar één keer tot scoren komen. Van Hecke had tijdens het duel ook nog een bijzonder fraaie actie in huis. De verdediger ontfutselde Erling Haaland de bal en kapte vervolgens fraai bij hem weg. In zijn actie legde hij niet alleen de Noor in de luren, maar ook Riyad Mahrez en Phil Foden. Bekijk de actie hier zelf: