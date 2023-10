Feyenoord haalt Mohammed Hamdi naar De Kuip

Feyenoord gaat zich volgens 1908.nl versterken met Mohammed Hamdi. De 39-jarige bestuurder zal naar verluidt een adviserende rol bekleden bij de Rotterdamse club. Met de komst van Hamdi lijkt de rol van international business director te worden ingevuld.

Hamdi is een bekende naam in de voetbalwereld. In augustus 2019 volgde hij Mattijs Manders op als algemeen directeur van ADO Den Haag. Onder zijn leiding degradeerde de Haagse club in 2021 na dertien jaar uit de Eredivisie. Vrijwel meteen na de degradatie stapte Hamdi op.

Artikel gaat verder onder video

De in Berkane (Marokko) geboren Hamdi was in het verleden ook werkzaam in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij Al-Jazira bekleedde hij de rol van Commercial & Marketing Director (CCO).