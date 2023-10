'Feyenoord is één of twee keer voor me gekomen, ik had er graag gespeeld'

Theo Janssen heeft een rijke loopbaan achter de rug en is momenteel assistent-trainer van Vitesse. De voormalig middenvelder blikt in gesprek met FCUpdate terug op zijn carrière, die hem bracht bij Vitesse, FC Twente en Ajax.

Janssen vertelt in het interview over zijn 25 jaar durende betrokkenheid bij Vitesse, gaat in op de reden van zijn vertrek bij Ajax en ontkracht een ‘bullshitverhaal’ over zijn verhuurperiode bij KRC Genk. Maar Janssen vertelt ook waarom hij nooit voor Feyenoord heeft gespeeld, hoewel hij van huis uit supporter van de Rotterdamse club was.

Feyenoord toonde enkele keren interesse, vertelt de huidige assistent-trainer van Vitesse. “Die momenten zijn er geweest. Feyenoord is één of twee keer voorbijgekomen. Maar het had te maken met financiële problemen bij Feyenoord. Ik had graag bij Feyenoord gespeeld en ik denk dat ik er ook heel goed had gepast.”

‘Water bij de wijn doen’ was volgens Janssen makkelijker gezegd dan gedaan. “Hoeveel water moet je geven? Als je de stap maakt van een club als FC Twente, die voor de bovenste plekken speelde, en Feyenoord in de fase zit waarin ze zesde of zevende worden, dan kun je er wel naartoe gaan, maar dan ga je achteruit”, licht hij toe. “Je wilt vooruit.”

