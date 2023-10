Feyenoord krijgt na maanden onderhandelen goed nieuws: Justin Bijlow bereikt akkoord

Justin Bijlow heeft met Feyenoord een akkoord bereikt over een nieuw contact, zo meldt 1908.nl donderdagochtend. De twee partijen waren maandenlang met elkaar in onderhandeling, maar nu is er definitief een akkoord bereikt over een langer contract voor de onbetwiste nummer één van Arne Slot.



Vier maanden geleden werden de onderhandelingen tussen Feyenoord en het kamp van Bijlow opgestart, waarna er deze week een definitieve doorbraak plaatsvond, zo schrijft 1908. Feyenoord is overtuigd van de kwaliteiten van Bijlow en denkt dat de doelman de komende seizoenen een sleutelrol gaat spelen in het behalen van de doelstellingen van de club.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde supporterssite van Feyenoord zal Bijlow zijn contract met één seizoen gaan opwaarderen. Daardoor komt de 25-jarige doelman tot medio 2026 vast te liggen in De Kuip. De afgelopen seizoenen was Bijlow bij Feyenoord de onbetwiste nummer één, maar kampte hij regelmatig met blessures. Bijlow is onlangs terug in de basis bij Feyenoord gekomen na een polsblessure.