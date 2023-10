Feyenoord verliest onnodig in Madrid en raakt koppositie kwijt

Feyenoord heeft woensdagavond de tweede wedstrijd in de Champions League-groepsfase tegen Atletico Madrid met 3-2 verloren. In een spannende wedstrijd, waarin alles mogelijk, was verloor Feyenoord uiteindelijk onnodig. De Rotterdammers kregen genoeg kansen om een resultaat mee te nemen naar Nederland maar wisten slechts twee keer te scoren. Voor de Rotterdammers was Dávid Hancko trefzeker, terwijl Mario Hermoso Feyenoord in het zadel hielp met een eigen doelpunt.

Arne Slot startte met twee wijzigingen in de basis. Yankuba Minteh werd door de oefenmeester verwezen naar de bank en zijn plek werd ingenomen door Ramiz Zerrouki. Omdat Santiago Giménez zijn laatste wedstrijd schorsing uit zat begon ook de Japanse spits Ayase Ueda aan de wedstrijd. Atlético Madrid trad aan met de bekende namen, met Antoine Griezmann en Álvaro Morata in de spits in een 3-5-2 systeem.

In een niet volledig gevuld Cívitas Metropolitano liet Atlético het initiatief in de beginfase vooral aan Feyenoord. Dat leverde een paar dreigende momenten op maar weinig kansen. Tot de achtste minuut, toen Quinten Timber spits Ueda met een fraaie steekbal alleen voor keeper Jan Oblak zette. De Japanse spits schoot de bal tegen de keeper maar de rebound verdween via verdediger Mario Hermoso in het lege doel: 0-1.

Curieuze tegentreffer

Atlético moest nu de verdedigende stellingen verlaten en meer initiatief tonen. Het tempo aan de bal ging omhoog en Feyenoord werd hoger onder druk gezet. Dat leverde in de dertiende minuut de gelijkmaker op, toen Morata na een sliding van Mats Wieffer alleen voor doelman Timon Wellenreuther de gelijkmaker kon aantekenen: 1-1. Wieffer probeerde een steekpass op de buitenspel staande Sául Ñíguez te onderscheppen, maar had achteraf de bal beter kunnen laten lopen.

Daarna was de wedstrijd lang in balans en wisten beide teams niet veel meer te creëren. Atlético was wat dreigender maar slaagde er niet in echt grote kansen te krijgen en Feyenoord was vooral druk met het voorkomen van gevaar. Dat veranderde in de 34e minuut toen César Azpilicueta een overtreding op Ueda maakte op het middenveld. Calvin Stengs draaide de bal achter de verdediging waar Hancko volledig vrij stond. Zijn eerste poging werd nog gekeerd door Oblak maar de rebound verdween hoog in het doel: 1-2.

Het doelpunt was de start van een fase waarin Feyenoord sterker was dan Atlético en ook verder afstand had kunnen nemen, maar Gernot Trauner kon een lage voorzet van Stengs net niet richting de kruising duwen, de bal vloog rakelings langs de verkeerde kant van de paal over de achterlijn.

Diep in blessuretijd was het Atlético dat nog één keer aanzette voor rust. Dat leverde een corner op, die in eerste instantie werd weggewerkt. De weggekopte bal werd door Samuel Lino op doel geschoten, ketste via het been van Trauner en de rug van Timber voor de voeten van Griezmann die met een omhaal de bal achter Wellenreuther werkte: 2-2. Zo gingen de teams ook rusten.

Grote domper na rust

Na rust kreeg Feyenoord al snel een domper te verwerken toen Morata zijn tweede doelpunt maakte in de 48e minuut: 3-2. De spits kon de lage voorzet vanaf de zijkant simpel achter Wellenreuther werken. Er leek sprake van buitenspel maar de linkervoet van Trauner hief dat op.

Feyenoord moest dus voor het eerst deze avond in de achtervolging, in de wetenschap dat de tegenstander over twee levensgevaarlijke spitsen beschikte. Dat leidde tot een wedstrijd die in balans was maar weinig gevaar voor beide doelen kende, met uitzondering van een vlammend schot van Igor Paixião. Dat schot ging echter over waardoor Feyenoord moest blijven jagen op de gelijkmaker. Die kwam er bijna bij een enorme kans voor Yankuba Minteh, die door Paixião vrij voor de keeper werd gezet. Oblak verkleinde zijn doel echter precies genoeg waardoor de bal via het been van de keeper naast ging.

Inmiddels ging de tijd steeds meer tegen Feyenoord werken. Atlético hield de ruimtes klein en Feyenoord had steeds meer moeite om daar tussendoor te spelen. Feyenoord kreeg wel een aantal corners, maar die leverden geen van allen het gewenste resultaat op. Een grote kans was er nog voor Minteh, maar waar ploeggenoot Bart Nieuwkoop helemaal vrij stond ging de Gambiaan voor eigen succes. Omdat de bal geblokt werd en de ultieme pogingen met zelfs keeper Wellenreuther bij de corners mee naar voren niets opleverden bleef het bij 3-2. Feyenoord kan trots zijn op het vertoonde spel maar het zichzelf ook kwalijk nemen dat het puntloos terug reist naar Rotterdam, de kansen op een beter resultaat waren er zeker.