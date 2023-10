Feyenoord-supporters ergeren zich kapot: sterspeler speelt plots een horrorwedstrijd

ontving de afgelopen weken veel lof, maar heeft zondag niet zijn beste dag. De rechtsbuiten van Feyenoord liet in de eerste helft tegen PEC Zwolle meerdere goede kansen onbenut. Supporters ergeren zich aan zijn spel.

In de zestiende minuut kwam Minteh na een counter oog in oog te staan met doelman Jasper Schendelaar, maar produceerde hij slechts een zwak schot. Igor Paixão stond er beter voor en liet met handgebaren blijken ontevreden te zijn over de keuze van Minteh om te schieten. "Dit soort ballen moeten erin. Hij had ‘m ook kunnen afleggen", zei ESPN-analist Mario Been daarover in de pauze.

Na een halfuur kapte hij aan de achterlijn knap Anselmo García MacNulty uit, maar zijn daaropvolgende doelpoging liet te wensen over. Ook in de slotfase van de eerste helft ontbrak het Minteh in een kansrijke positie aan het overzicht. Supporters van Feyenoord vinden dat de jonge Gambiaan gewisseld moet worden.

In de ogen van Been maakte Minteh 'steeds de verkeerde keuze' aan de zijkant. "Ik heb altijd het stokpaardje: snelle spelers zijn langzame denkers. Hij had moeten scoren. Hij speelt de laatste wedstrijden uitstekend, maar moet meer ogen hebben voor zijn medespelers."