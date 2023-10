Feyenoord-verdediger Quilindschy Hartman zag vanuit zijn huis ziekenhuis bij aanslag in Rotterdam

(21) heeft een emotionele week achter de rug in Rotterdam. De linksachter van Feyenoord zag afgelopen week vanuit zijn raam het ziekenhuis, waar het rond de aanslag op het Erasmus MC heel druk was.

“Als ik uit mijn raam kijk, zie ik het ziekenhuis. Op die dag was ik ook thuis en hoorde ik allerlei sirenes”, blikte Hartman bij Voetbal International terug. “Later lees je dat dan. Ik ben er wel gevoelig voor moet ik zeggen, ik moet daar niet teveel mee bezig zijn. Ik heb ook moeite om met een rouwband te spelen, want ik krijg daar best wel een negatief gevoel van. Het is verschrikkelijk.”

Hartman had het moeilijk om zich te focussen op de wedstrijd. “Dat is ook de reden dat ik veel positieve woorden op mijn lichaam heb laten tatoeëren. Ik wil alleen maar bezig zijn met positiviteit en liefde”, aldus de linksback, die blij was met de steun van het publiek in De Kuip, die er op gepaste wijze bij stil stonden.

“Het is sowieso fijn om te zien dat vijftigduizend mensen samen zingen en met liefde bezig zijn. Uiteindelijk is dat altijd sterker dan negativiteit en de ernstige dingen die zo iemand doet”, zei de back. “Ik had al gelezen dat de supporters dat zouden doen.” Hartman is dan ook blij dat Feyenoord voor wat afleiding heeft kunnen zorgen door van Go Ahead Eagles te winnen.