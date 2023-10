Francesco Totti ziet absolute 'topspeler' rondlopen in de Eredivisie

Francesco Totti is de afgelopen jaren erg gecharmeerd geraakt van . In een interview met het Mexicaanse Fox Sports spreekt de clublegende van AS Roma de wens uit dat meerdere Mexicanen in de voetsporen van Lozano zullen treden en voor een carrière in de Serie A zullen kiezen.

Lozano speelde vanaf het seizoen 2019/20 tot en met 2022/23 voor Napoli. Chucky kwam tot 155 officiële wedstrijden en 30 doelpunten voor de club en vertrok afgelopen zomer met een landstitel op zak. Hij keerde daarna terug bij zijn oude club PSV.

“Ik ben enorm onder de indruk geraakt van Lozano”, zegt Totti tegen het Mexicaanse medium. “Hij is een grote speler, een topspeler die een hoofdrol vertolkte in het kampioensjaar van Napoli. Ik hoop nog veel meer spelers als Lozano te mogen zien in Italië.”

In de onlangs bekendgemaakte Mexicaanse selectie voor de oefenwedstrijden tegen Ghana en Duitsland zitten twee spelers die actief zijn in Italië: keeper Guillermo Ochoa (Salernitana) en verdediger Johan Vásquez (Genoa). “Het Mexicaanse voetbal ontwikkelt zich. Er spelen spelers van hoog niveau in Mexico. Ik hoop dat veel Mexicanen zullen kiezen voor de stap naar Italië.”