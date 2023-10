FSV Mainz 05 zet Anwar El Ghazi uit de selectie na social posts

(28) is dinsdag verbannen uit de A-selectie van FSV Mainz 05. De aanvaller heeft zich op social media uitgelaten over de oorlog tussen Hamas en Israël, waar de Duitse club zich niet in kon vinden. Er is gesproken tussen beide partijen, maar dat leverde 'een verhitte discussie' op, waarna de oud-PSV'er voorlopig is geboycot. Hij zou steun hebben uitgesproken voor Hamas en Palestina.

De Duitse club noemt de uitingen van El Ghazi, die hij inmiddels van zijn sociale kanalen heeft verwijderd, schokkend. "Mainz respecteert dat er verschillende perspectieven zijn op het complexe conflict in het Midden-Oosten dat al tientallen jaren aan de gang is. Maar de club distantieert zich duidelijk van de inhoud van de post, omdat deze niet hand in hand gaat met de waarden van onze club", staat te lezen in het statement.

Artikel gaat verder onder video

El Ghazi nam het in verschillende social posts op voor Hamas en Palestina. Een standpunt dat voor de Duitse club 'ondraaglijk' is. Hoewel hij de berichten reeds heeft verwijderd en er een gesprek heeft plaatsgevonden met de speler, heeft dat nog niet voor een oplossing gezorgd. Hoelang hij uit de selectie wordt gezet, is niet bekend. Wel staat er in het statement te lezen dat hij in elk geval komend weekend tegen Bayern München geen deel uitmaakt van de selectie.

Lees ook: Mazraoui geeft na ophef in statement tekst en uitleg over steunbetuiging aan Palestina

El Ghazi plaatste afgelopen zondag de posts al, maar er is eerst nog geprobeerd om onderling tot een oplossing te komen. Dat is ondanks 'uitvoerige gesprekken' niet gelukt, waardoor dit besluit is genomen. El Ghazi tekende enkele weken geleden bij de nummer voorlaatst van de Bundesliga, maar kwam na zijn vertrek bij PSV nog niet in actie voor die club. Dinsdag was hij ook niet aanwezig op de training, waardoor zijn debuut vermoedelijk nog even zal duren.