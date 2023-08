Veel transferdrukte bij PSV verwacht: 5 vertrekkers genoemd, 2 versterkingen genoemd

PSV verwacht in de komende week nog bijzonder veel drukte op de transfermarkt. In alle linies kunnen er nog spelers vertrekken en bijkomen.

Het Eindhovens Dagblad maakt de balans op over de in- en uitgaande transfers die nog voor de boeg staan. Qua uitgaande transfers speelt er nog concreet wat rond Johan Bakayoko (“Rondom hem wordt de komende dagen nog vuurwerk verwacht”), Anwar El Ghazi, Yorbe Vertessen (“Ook voor hen geldt in principe dat PSV wel een vervanger moet kunnen halen”) en Joël Drommel (“Een voorwaarde van PSV is ook dat een geschikte vervanger kan worden aangetrokken”).

Een flink aantal spelers rondom wie nog wat speelt en dat geldt uiteraard ook nog altijd voor Ibrahim Sangaré. Qua inkomende transfers hangt daar de komst van Aster Vranckx van VfL Wolfsburg nog vanaf. Als er met de Ivoriaan of Bakayoko nog veel geld beschikbaar komt, dan is de kans op een extra centrale verdediger naast een directe vervanger op die positie ook groter. “Hoe dit gaat uitpakken, is mede afhankelijk van de hoeveelheid geld die binnenkomt via uitgaande transfers", staat er te lezen over de talentvolle Belg.

Als vervanger van Bakayoko is Hirving Lozano in beeld, zo lekte eerder dit weekend uit. “Als Lozano haalbaar is, en dat is minder uitgesloten dan op voorhand verwacht.” Voor alle uitgaande spelers wordt dus een directe vervanger gehaald bij PSV en als er een grote transfer wordt gedaan, mogelijk nog een extra centrale verdediger. Behalve Lozano en Vranckx worden er qua inkomende transfers nog geen namen genoemd. Voor het beloftenteam wordt Dantaye Gilbert nog aangetrokken, weet het ED.