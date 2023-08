PSV verandert van gedachten en wil grootverdiener nu zelfs gratis laten gaan

PSV hoopt op korte termijn afscheid te nemen van Anwar El Ghazi. Waar vorige week een prijskaartje van twee miljoen euro om de nek van de 28-jarige buitenspeler werd gehangen, melden bronnen rond de Eindhovense club nu aan De Telegraaf dat El Ghazi zelfs transfervrij mag vertrekken.

PSV wil afscheid nemen van El Ghazi omdat hij bij PSV een van de grootverdieners is. De Eindhovense club nam de aanvaller een jaar geleden voor 2,5 miljoen euro over van Aston Villa. Onder Ruud van Nistelrooij (en Fred Rutten) speelde hij in totaal 32 wedstrijden, waarin hij goed was voor negen doelpunten en twee assists.

Onder Peter Bosz hoeft El Ghazi niet op veel speeltijd te rekenen, al gaf de trainer in aanloop naar de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz aan dat hij er 'absoluut geen probleem mee te hebben als hij blijft als hij traint, zoals hij nu doet'.

Een vertrek van El Ghazi is allesbehalve een uitgemaakte zaak. De buitenspeler is er, ondanks concrete interesse uit het buitenland, nog niet van overtuigd PSV te verlaten. El Ghazi is pas bereid Nederland met zijn jonge gezin te verlaten als betere mogelijkheden zich voordoen. Zijn contract in het Philips Stadion loopt nog door tot de zomer van 2025.