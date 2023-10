Hedwiges Maduro kondigt veranderingen aan bij Ajax voor treffen met PSV

Hedwiges Maduro gaat ook tegen PSV komend weekend veranderingen doorvoeren bij Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers paste zijn manier van spelen donderdagavond duidelijk aan tegen Brighton & Hove Albion en zal dat vermoedelijk dit weekend in Eindhoven ook gaan doen. Ook noemde hij iets dat anders was dan onder Maurice Steijn en legde uit waarom.

In gesprek met Noa Vahle bij Veronica ging Maduro in op de nederlaag in de Europa League tegen Brighton & Hove Albion. “Er is bijna geen enkele ploeg in de wereld speelt zoals Brighton doet”, zei Maduro na de 2-0 nederlaag in de groepsfase van de Europa League. “Daar zijn we realistisch in geweest en we hebben ons een beetje op aangepast.”

“De ruimtes waren veel compacter dan normaal”, doelde Maduro op de duels onder zijn voorganger Steijn. “Het plan hebben we daarom wel gevolgd, maar net voor rust een goal tegenkrijgen... Dan moet je wat naar voren en dat willen zij juist.” In balbezit moet het echter wel beter tegen PSV, weet de oefenmeester. “Het naar voren draaien en naar voren spelen, dat moet er beter inkomen.”

Maduro deed donderdagavond een aantal dingen duidelijk anders dan voorganger Steijn, met wie hij nog samengewerkt heeft. “Dat is de visie van de hoofdcoach. Die moet dominant zijn en de beslissing nemen, maar uiteindelijk doen we het samen. (…) Je hebt allemaal een mening, maar je maakt een plan en dat voer je uit. We hebben een ander plan gekozen, ook omdat Brighton & Hove Albion heel sterk was.” Daarmee kondigde hij aan dat Ajax tegen PSV vermoedelijk weer anders voor de dag zal komen dit weekend.