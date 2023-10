Heerenveen-keeper Noppert ontdaan na nieuws over Vaessen: 'Voetbal is een f*cking bijzaak'

was zaterdagavond aangeslagen na het nieuws over collega-doelman . De sluitpost kent de goalie van RKC Waalwijk goed en wilde het daarom ook niet te lang hebben over het sportieve resultaat van sc Heerenveen bij FC Twente (1-0 verlies).

“De manier waarop je verliest, is erg zuur. Er zitten wel puntjes in waar we ons aan vast kunnen houden”, begon Noppert bij ESPN nog wel over de gebeurtenissen op het veld in Enschede. Maar toen de verslaggever nog even doorvroeg, wilde Noppert er niet al te veel meer over zeggen. “Ik heb een andere situatie gehoord elders op het veld. Ik denk dat we het gesprek over voetbal wel kunnen afsluiten.”

Noppert oogde aangeslagen. “Mijn medeleven gaat uit naar hem en zijn familie. Ik hoop dat alles goed mag gaan, want ik weet dat hij een gezin heeft. Ik ken hem een beetje persoonlijk en hoop uit de grond van mijn hart dat het goed gaat. Vreselijk”, gaf de keeper van sc Heerenveen Vaessen een steuntje in de rug.

Dat de Friezen zonder punten terug de bus instappen, is wat hem betreft maar relatief. “Kom op jongens. Voetbal is een fucking bijzaak. Dit is veel erger”, aldus de sluitpost. Vaessen werd zaterdagavond na zijn botsing met Brian Brobbey in de slotfase van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax op het veld gereanimeerd alvorens hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Na het duel was hij wel weer bij kennis en aanspreekbaar, zo liet RKC Waalwijk weten.