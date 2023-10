Hendriks voelt zich geroepen om speler van Ajax te beschermen: 'Hij was echt niet zo slecht'

Hélène Hendriks voelt zich na de kansloze nederlaag van Ajax op bezoek bij Brighton & Hove Albion (2-0) geroepen om Anton Gaaei in bescherming te nemen. De twintigjarige rechtsback viel donderdagavond vooral op door in de slotfase een compleet mislukte voorzet te geven.

In de studio van Vandaag Inside worden vrijdagavond beelden van de mislukte voorzet van Gaaei getoond. "Is dit Gaaei?", vraagt Hendriks aan haar tafelgenoten, waarna ze een bevestigd antwoord krijgt. "Dit was een bal waarvan je denkt: waar gaat het over? Maar ik moet hem een klein beetje beschermen, want hij speelde eigenlijk helemaal niet zo slecht. In verdedigend opzicht deed hij het best wel aardig."

René van der Gijp kan niets anders dan lachen om de afzwaaier van Gaaei. "Hij staat redelijk vrij. Dat hij doet is, is heel erg Manolev", doelt de analist op Stanislav Manolev, de voormalig speler van PSV over wie hij in het verleden de nodige grappen heeft gemaakt. Hendriks gaat niet mee in de kritiek op Gaaei. "Hij was echt niet zo heel erg slecht. Aanvallend hebben we hem natuurlijk helemaal niet gezien."

Ajax nam Gaaei afgelopen zomer voor naar verluidt zo'n 4,5 miljoen euro over van Viborg uit Denemarken. De rechtsback kent in Amsterdam een moeizame start. In de met 0-4 verloren Klassieker speelde Gaaei een negatieve hoofdrol bij de eerste twee doelpunten van Feyenoord. De rechtsback werd toen in de 32ste minuut naar de kant gehaald door toenmalig hoofdtrainer Maurice Steijn. In alle competities heeft Gaaei nu zeven wedstrijden gespeeld voor Ajax.