Henk Timmer: 'Ajax had hem jaren geleden moeten halen, nu kost hij 25 miljoen'

Maurice Steijn wilde afgelopen zomer graag naar Ajax halen, maar de Raad van Commissarissen vond de spelmaker van Atalanta United te duur. Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat schakelde door naar Georges Mikautadze, maar volgens Henk Timmer zou Almada een uitstekende toevoeging zijn voor Ajax.

De 22-jarige Argentijn kostte volgens De Telegraaf 'iets meer dan vijftien miljoen euro exclusief bonussen', al schreef The Athletic dat de vraagprijs hoger lag. Ajax telde die in ieder geval niet neer. Timmer werkt als zaakwaarnemer in de voetballerij en is bekend met de kwaliteiten van Almada.

Artikel gaat verder onder video

"Thiago is een fantastische speler”, stelt Timmer zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. In zijn ogen had Ajax al veel eerder kunnen toeslaan. “Ik ken hem al heel lang. Hij is al veel vaker bij Ajax genoemd en in beeld geweest. Een aantal jaar geleden heb ik met Ajax al over hem gesproken. Toen hadden ze hem eigenlijk al moeten nemen. Nu kost hij 25 miljoen euro.”