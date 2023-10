Hoofdrol voor Nederlander bij VAR-schandaal in Premier League

De Engelse scheidsrechtersbond heeft de audio rond het VAR-debacle van afgelopen weekend bij de wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham Hotspur vrijgegeven. De VAR-operator die in het geluidsfragment is te horen en de rampzalige fout probeert te voorkomen, blijkt een Nederlander te zijn.

Het gaat om de dertigjarige Mo Abby, geboren in het Noord-Brabantse Heesch. Hij is werkzaam bij Hawk-Eye Innovations en trekt normaal gesproken zijn mond niet open als de VAR communiceert met de veldscheidsrechter. Toen de VAR verzuimde in te grijpen bij het onterecht niet goedgekeurde doelpunt van Luis Díaz, trad hij op de voorgrond. Te horen is dat hij VAR Darren England en assistent-VAR Dan Cook vraagt ‘blij’ zijn met de uitkomst.

Abby vertelt de twee dat ‘Oli’ (Oli Kohout, de baas van Abby) adviseert de wedstrijd stil te leggen. Dat advies wordt genegeerd door England en Cook. “Ze waren waarschijnlijk verrast hem op de livefeed te horen. Geen van de VAR-functionarissen leek in staat snel genoeg te reageren”, zo schrijft The Telegraph.

Uit de audiotapes blijkt dat er sprake was van een misverstand tussen de VAR en scheidsrechter Simon Hooper. “De check is gebeurd. Alles prima, perfect”, klinkt het in eerste instantie in het oor van Hooper, die daarmee veronderstelt dat hij de de goede beslissing heeft genomen door het doelpunt van Díaz af te keuren. Tot verbazing van het VAR-team wordt het spel vervolgens hervat. “Wacht. De beslissing op het veld was buitenspel. Ben je echt tevreden met deze beslissing?”, wordt er vervolgens gevraagd aan Hooper, die enigszins verward tot drie keer toe ‘ja’ zegt.