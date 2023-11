Hoop voor Van 't Schip: 'PSV heeft Ajax sterker gemaakt'

Aad de Mos denkt dat de bodem is bereikt voor Ajax en dat het met de Amsterdammers in de komende weken weer beter zal gaan. Na de verloren topper tegen PSV (5-2) kan de nummer laatst van de Eredivisie toch weer enig perspectief zien, stelt hij.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad kwam de situatie in de Johan Cruijff Arena ook ter sprake. “Naar mijn idee krijgen ze nu de zogenaamde kleintjes”, begon de voormalig trainer van de Amsterdammers. “Eigenlijk hebben ze alles al gehad. FC Twente, Feyenoord, PSV en AZ in de eerste acht wedstrijden. Dat is heel pittig. Die zou je gelijk kunnen spelen of verliezen, al was vooral het voetbal heel slecht.”

Artikel gaat verder onder video

Tegen PSV kreeg De Mos hoop voor de volgens hem aanstaande wederopstanding van Ajax. “Ze hebben in de eerste helft wel wat neergezet”, waarbij De Mos ook keek naar de rol van PSV in die wedstrijd. “Een tegenstander maakt je zwakker of sterker. Dat was vaak zwakker met inzet en goed voetbal van de tegenstanders van Ajax. Maar PSV heeft Ajax sterker gemaakt”, vond De Mos.

“Dat team had nog nooit voorgestaan in een uitwedstrijd en kwam nu voor in deze topper, tussen aanhalingstekens. Maar Ajax heeft niet de over-mijn-lijk-mentaliteit om een wedstrijd over de streep te trekken. Dit is historisch en iedereen maakt er geintjes over. Ze hebben veel branie gehad, een bepaalde arrogantie. Ze worden nu geknipt en geschoren, dus moet je je stilhouden en gaan presteren", aldus de analist.

En dat laatste is ook wat Ajax gaat doen in de komende tijd, onder de nieuwe trainer John van ’t Schip, verwacht De Mos. “Mijn voorspelling voor Ajax is dat FC Volendam en sc Heerenveen winnen. En het tegen RKC Waalwijk (2-3 voorsprong, red.) niet meer uit handen geven. Dan pakken ze in tien dagen negen punten. De bodem is bereikt voor Ajax.”