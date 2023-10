Zlatan Ibrahimovic deelt een forse dreun uit aan Erik ten Hag

Erik ten Hag staat vol onder druk bij Manchester United gezien de zwakke recente prestaties in de Premier League. Van , die vandaag (dinsdag) zijn 42ste verjaardag viert, krijgt de Nederlandse coach een volgende gigantische dreun.

In gesprek met Piers Morgan is de Zweed uiterst kritisch op Ten Hag. “Het is een grote stap om van Ajax naar Manchester United te gaan. Het is een ander soort discipline. Ajax is een club met ontzettend veel talenten, maar Ajax heeft geen grote sterren. Grote sterren moet je anders behandelen”, begon de voormalig aanvaller in gesprek met Morgan.

En dat is het heikele punt van Ten Hag. “Hij heeft alleen ervaring met jonge talenten. Bij Manchester United werk je met grote sterren. Die kun je niet dezelfde behandeling geven als jonge talenten”, weet Ibracadabra. “Hoeveel tijd Ten Hag nog krijgt? Als je naar de fans luistert, dan weet je dat je niet veel tijd hebt. Je moet winnen, dat zijn ze bij United niet gewend.”

Dat Ibrahimovic uitgerekend in gesprek met Morgan behoorlijk uithaalt naar Ten Hag, is vermoedelijk geen toeval. Morgan is een bevriende journalist van Cristiano Ronaldo. Toen de Portugees moest vertrekken bij Manchester United, haalde Morgan ook al een aantal keer keihard uit naar de Nederlandse coach, die volgens een sterke discipline de regels handhaaft bij Manchester United.

Seks beter dan scoren

In het vraaggesprek werden sowieso meer opvallende uitspraken gedaan door de Zweed. “Wie zegt dat een doelpunt beter is dan seks, heeft problemen en moet hulp zoeken”, was een van de uitspraken die de aanvaller deed. Ook ging hij in op eerdere uitspraken van zichzelf. “Als ik zeg dat ik God ben, denk je dan dat ik een grapje maak? Ik maak geen grap", glimlachte de Zweed op geheel eigen wijze.

Volgens eigen zeggen zou Ibrahimovic ook in aanmerking kunnen komen voor een rol als James Bond, maar is hij te duur om in de opnames te verschijnen. Ook ging hij kort in op zijn breuk met Pep Guardiola bij FC Barcelona. "Tijdens de eerste ontmoeting met hem vertelde hij me: 'Denk eraan, de spelers hier komen niet naar Ferrari'. Dus kwam ik opdagen met mijn verdomde Ferrari”, aldus de oud-Ajacied.

Zlatan Ibrahimović is vandaag 42 jaar geworden! Naast 'die ene solo' heeft hij nog een aantal heerlijke goals gemaakt🔥 — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2023