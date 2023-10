is tevreden over wat hij vrijdagavond heeft laten zien in het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Frankrijk. De 24-jarige middenvelder van PSV maakte zijn basisdebuut in Oranje en mocht negentig minuten blijven staan van bondscoach Ronald Koeman.

"Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Wat vond jij?", stelt Veerman een wedervraag als hij wordt geïnterviewd door het Algemeen Dagblad. De krant weet dat er wisselend wordt gekeken naar het optreden van de drievoudig international. "Wie kijkt naar zijn vermogen om ook op het allerhoogste niveau de bal neer te leggen waar hij wil, heeft weer genoten. Wie de nadruk legt op die paar momenten waar de nonchalance afdruipt, kiest voor een minder enthousiaste beoordeling."

Artikel gaat verder onder video

Veerman vormde tegen Frankrijk samen met Marten de Roon en Tijjani Reijnders het Nederlandse middenveld. In de eerste helft krijg hij een grote kans om zijn eerste interlanddoelpunt te maken, maar van dichtbij schoot hij over. "Dat was jammer. De bal kwam op een polletje. Zat je hoog in het stadion? Dan zie je alleen gras, maar hij stuit net op. Het veld in de Arena was niet goed."

Ondanks de nederlaag heeft Veerman het gevoel dat hij de bondscoach meer opties heeft gegeven. "Of iedereen er zo over denkt, maakt mij niet uit. Ik ben iemand met een grote bek, dan zijn er mensen die het lekker vinden om te zeggen dat het niet goed ging. Maar ik blijf risico in mijn spel leggen, dat ga ik niet veranderen."