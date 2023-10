Joël Veltman: 'Er is bij Ajax het een en ander gaande en dat doet mij pijn'

kijkt met een vervelend gevoel naar de huidige situatie bij zijn vorige club Ajax. De verdediger, die het volgende week met Brighton & Hove Albion opneemt tegen de Amsterdammers, is geraakt door de crisis bij de nummer zestien van de Eredivisie.

"Er is het een en ander gaande en dat doet me pijn", geeft de ervaren verdediger aan in gesprek met Ajax Life Magazine. "Je wil Ajax top zien en al helemaal geen pijn zien lijden. Ik ken niet alle ins en outs. Elke club maakt wel eens een crisis mee en de ene is erger dan de andere, maar ik hoop dat het op het veld snel beter gaat", zegt Veltman, die wel hoopt dat Ajax over een week in het American Express Community Stadium van Brighton & Hove Albion nog niet op zijn best is. Het duel in de Europa League wordt een hele speciale voor het jeugdproduct van de Amsterdammers.

"Ajax wil voetballen en de bal hebben. Wij misschien nog wel meer", zegt Veltman over Brighton, dat in Engeland bekend staat als een van de leukst voetballende ploegen in de Premier League. "Ik verwacht twee leuke duels. Uiteindelijk gaat het voor ons positief uitpakken. Laat Ajax maar achter ons als tweede in de groep eindigen. Dat zou mooi zijn", aldus Veltman, maar makkelijk wordt dat niet. Ajax staat op dit moment derde in de groep en Brighton op de vierde plek.

Afgelopen zomer werd Veltman zijn naam door supporters van Ajax wel eens in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA, maar dat lijkt (voorlopig) niet aan de orde. De 31-jarige voetballer zit erg goed op zijn plek in het zuiden van Engeland: "Dit is een voetbalsprookje voor de supporters. Ik merk het op straat. Ik zie steeds meer kinderen in ons blauw-witte shirt voetballen en word steeds vaker aangesproken."