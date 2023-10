Johan Derksen: 'Het is eigenlijk een beetje uit de tijd, dit soort wedstrijden'

Het gaat in de aanloop naar de interlands in de komende anderhalve week veelvuldig over de bomvolle speelkalender. Ook bij het Nederlands elftal. Dat heeft uiteraard alles te maken met de vele blessuregevallen. Ronald Koeman wees maandagavond naar het overvolle programma van zijn spelers. Johan Derksen kan hem geen ongelijk geven.

Het lijstje met blessuregevallen bij het Nederlands elftal is haast imposant te noemen. Koeman zag in een eerder stadium Jurriën Timber, Justin Bijlow, Sven Botman, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Cody Gakpo al wegvallen en moest na het afgelopen weekeinde ook een streep zetten door de namen van Mark Flekken, Noa Lang, Steven Berghuis én Teun Koopmeiners. “Het ligt aan de kalender van wedstrijden spelen. Daar klagen we al jaren over, maar kijk rond bij clubs en nationale teams, hoeveel er afvallen door blessures, veel spierblessures”, werd Koeman maandag door de NOS geciteerd tijdens zijn persconferentie.

De bomvolle speelkalender kwam dinsdagavond ook ter sprake in Vandaag Inside. Feyenoord-trainer Arne Slot beklaagde zich zondag na de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle over het feit dat Santiago Giménez volgende week pas laat weer aansluit in Rotterdam. Volgens Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad heeft het niet meer zoveel zin om het overvolle programma er telkens bij te halen. Derksen vindt daarentegen dat Koeman een punt heeft. “Ik vind wel… Topspelers die bij grote clubs spelen in het buitenland hebben iedere week een zware competitiewedstrijd, hebben een bekerwedstrijd, Europacupwedstrijden; eigenlijk passen internationale wedstrijden daar niet meer in, want dan ben je blessuregevoelig. Daar heeft Koeman groot gelijk in”, zei Derksen.

“Die clubs betalen hun spelers dikke salarissen, sturen ze naar het nationale elftal en heel vaak komen ze geblesseerd terug”, vervolgde Derksen. De vaste gast in Vandaag Inside is van mening dat interlands niet meer helemaal van deze tijd zijn. “Het nationale elftal trekt zich nergens wat van aan en zo’n trainen zit er weer mee. Het is eigenlijk een beetje uit de tijd, dit soort wedstrijden. Die kunnen ze haast niet meer spelen”, besloot hij.