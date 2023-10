Maarten Wijffels ziet een andere reden voor klagende Slot: 'Dat doet toch echt wel pijn bij Feyenoord'

Feyenoord-trainer Arne Slot beklaagde zich afgelopen zondag na het uitduel met PEC Zwolle over het feit dat laat terugkeert van zijn interlandverplichtingen met de Mexicaanse nationale ploeg. Maarten Wijffels is van mening dat het niet zoveel zin heeft om telkens maar weer over het bomvolle programma te beginnen. De verslaggever van het Algemeen Dagblad denkt dat de achterstand van Feyenoord op PSV in de Eredivisie er de aanleiding voor is.

Giménez is vooralsnog de grote uitblinker bij Feyenoord. De Mexicaanse spits maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen al veel indruk, maar was in de laatste weken pas écht niet te stoppen. Giménez kreeg vanzelfsprekend een uitnodiging voor de nationale ploeg, wat betekent dat hij zich pas weer laat in Rotterdam zal melden. Feyenoord speelt na de interlandperiode in de Eredivisie tegen Vitesse en een paar dagen later wacht het belangrijke treffen met Lazio in de groepsfase van de Champions League.

Slot is er niet blij mee dat de interlands in Midden- en Zuid-Amerika pas laat in de interlandperiode worden gespeeld. “Oranje speelt vrijdag en maandag en dus zijn de spelers snel weer terug. In Zuid-Amerika maken ze er helaas een gewoonte van om de wedstrijden zover mogelijk naar het einde van de interlandperiode te laten spelen”, werd Slot na het duel met PEC Zwolle geciteerd door het AD. Wijffels vraagt zich af hoeveel zin het nog heeft om daarover te beginnen. “Ik heb zelf ook vaak genoeg geschreven over die kalenders, dat het allemaal ingewikkeld is en eigenlijk niet kan. Maar we weten het nu en moet je er dan steeds weer over beginnen?”, vraagt Wijffels zich af in de Voetbalpodcast van het AD.

Titelstrijd

De verslaggever denkt dat er een andere reden is waarom Slot zich er na de wedstrijd tegen PEC Zwolle over beklaagde. “Je kan het ook een beetje uitleggen dat Slot toch wel voelt… Die vier punten achterstand die Feyenoord al heeft op PSV doet toch echt wel pijn”, stelt Wijffels. “Ik snap het volledig, want je mag in deze competitie misschien wel echt heel weinig laten liggen, hoe het er nu voor staat tenminste. Dus dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn.” Feyenoord liet in de eerste twee competitieduels punten liggen, terwijl PSV de volle buit heeft na acht duels. “Slot moet ergens die achterstand zien in te halen. De eerste Feyenoord - PSV is in De Kuip (3 december, red.), dus dat is een kans. Maar stel je voor dat Feyenoord voor die wedstrijd nog punten verspeelt en PSV wint wel, dan kun je die wedstrijd in De Kuip ook zomaar spelen om überhaupt nog in de race te blijven.”

Wijffels komt tot de conclusie dat het weinig zin heeft om de bomvolle speelkalender er telkens weer bij te halen. “Ik wil maar zeggen: Slot probeert dat toch maar weer te benoemen, omdat het toch allemaal in zijn hoofd zit. Daarbij moet ik wel zeggen… Slot was de eerste die zei: het gaat er niet om wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat. Onverwachtste omstandigheden, blessures, onterechte gegeven penalty’s; dat kom je allemaal tegen en zal je moeten overwinnen. Dat heeft Feyenoord vorig seizoen fantastisch gedaan en dat zullen ze dit seizoen weer moeten doen”, aldus de verslaggever.