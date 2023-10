Jong Oranje neemt dankzij dubbele primeur Bjorn Meijer ruim wraak op Georgië

Het Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger heeft zich overtuigend gerevancheerd voor het 1-1 gelijkspel tegen Georgië op het EK Onder 21 van afgelopen zomer. In het kwalificatieduel voor het Europees kampioenschap van 2025 werd een 0-3 uitoverwinning geboekt, waarbij Club Brugge-back Bjorn Meijer een hoofdrol voor zich opeiste.

In juni, nog onder Reizigers voorganger Erwin van de Looi, reisde Jong Oranje vol vertrouwen af naar datzelfde Georgië, dat samen met Roemenië gastheer was van het toernooi. Na gelijke spelen tegen de leeftijdgenoten uit België (0-0) en Portugal (1-1) bleek het thuisland in de derde poulewedstrijd echter eveneens niet te verslaan; na opnieuw een 1-1 gelijkspel zat het toernooi er al na de groepsfase op.

Vier maanden later vormden de Georgiërs niet opnieuw het struikelblok voor de Nederlandse talenten. Reeds voor rust nam Jong Oranje afstand van de thuisploeg door twee treffers van Meijer, beiden na een hoekschop. Na 25 minuten knikte de oud-speler van FC Groningen een corner van Sontje Hansen (NEC) rechtstreeks tegen de touwen, op slag van rust schoot hij na een leep balletje van diezelfde Hansen opnieuw raak. Het betekenden de eerste twee treffers voor Meijer in Jong Oranje, waarvoor hij pas zijn tweede interland speelde. Tussendoor liet Kenneth Taylor nog een grote kans liggen: de Ajacied raakte de paal.

Na rust dacht Taylor alsnog voor de 0-3 te zorgen, maar zijn treffer werd wegens buitenspel geannuleerd. Even later was het alsnog raak: op aangeven van Taylor schoot Noah Ohio (Standard Luik) de derde goal van Jong Oranje binnen. Georgië liet daarna een levensgrote kans op een aansluitingstreffer liggen, waardoor de zege niet meer in gevaar kwam.

Door de ruime overwinning is Jong Oranje na drie wedstrijden nog altijd zonder puntverlies en gaat de ploeg van Reiziger met negen punten aan de leiding in groep C. Komende dinsdag speelt het elftal de tweede kwalificatiewedstrijd van deze interlandperiode, dan komt hekkensluiter Gibraltar op bezoek.