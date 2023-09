Ajacied laat zich bij Jong Oranje met goal en assist zien aan Maurice Steijn

Kenneth Taylor heeft zich bij Jong Oranje laten zien aan Ajax-trainer Maurice Steijn. Nadat hij tegen Moldavië al een assist gaf, nam hij de ploeg van Michael Reiziger dinsdagmiddag op sleeptouw in de EK-kwalificatiereeks tegen Noord-Macedonië. Binnen enkele minuten stelde hij eerst Noah Ohio in staat om het openingsdoelpunt te maken na een fraaie actie en vervolgens schoot hij vanaf de strafschopstip de winnende treffer tegen de touwen: 0-2. Hij besloot het duel ook nog als aanvoerder, achter Devyne Rensch (afwezig) en de gewisselde Dirk Proper.

Het was niet zo dat het een eenvoudige middag was op bezoek bij een van de belangrijkste concurrenten in Groep C van de EK-kwalificatiereeks, met verder Georgië, Moldavië, Zweden en Gibraltar. Het ervaren Noord-Macedonië was na de pauze zelfs veel sterker dan het elftal van Reiziger, dat voor de pauze vooral aan de linkerkant van Youri Baas veel defensieve problemen kende.

Om dat te verhelpen bracht Reiziger Ajacied Anass Salah-Eddine binnen de lijnen, maar dat was niet de wissel met de meeste impact. Ohio kwam ook halverwege in het veld voor Emanuel Emegha en hij opende de score na een kleine zeventig minuten. Uit een van de weinige fatsoenlijke aanvallen en prima actie van Taylor, kon de spits binnentikken. Amper vijf minuten later werd de jonge spits in de zestien onderuit gehaald en kon Taylor vanaf elf meter het duel beslissen. Isaac Babadi had daar nog een derde goal bij moeten maken, maar hij faalde voor open doel.

Zodoende staat de teller van Jong Oranje na twee duels in de EK-kwalificatiereeks op zes punten, vijf doelpunten voor en geen enkele tegentreffer. Cijfermatig een uitstekende start voor de nieuwe bondscoach van het beloftenteam, maar vooral over het spel aan de bal, zal de keuzeheer niet volledig tevreden zijn. Georgië is de komende opponent voor Jong Oranje, waarna de dubbele ontmoeting met Gibralter volgt.

