Valentijn Driessen: ‘Dat mag je niet zeggen, want dan zijn de Ajax-fans weer op hun tere zieltjes getrapt’

Valentijn Driessen verwacht dat Kenneth Taylor het kind van de rekening zal worden op het middenveld van Ajax. De 21-jarige Oranje-international kon bij de seizoensouverture van afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo (4-1 zege) nog rekenen op een basisplaats, maar Driessen denkt niet dat hij op lange termijn gehandhaafd zal blijven door trainer Maurice Steijn.

Taylor vormde tegen Heracles het middenveld van Ajax samen met zomeraanwinsten Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic. De jeugdexponent profiteerde onder meer van een schorsing van Steven Berghuis. Driessen verwacht dat Taylor spoedig naar de reservebank zal verdwijnen. “Kenneth Taylor gaat op het middenveld van Ajax natuurlijk geslachtofferd worden, want die is geen aankoop”, voorspelt de analist van De Telegraaf op het YouTube-kanaal van Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

“Tahirovic en Van den Boomen gaat hij (Steijn, red.) er niet uit halen. Die werden ook wel beter naarmate de wedstrijd vorderde”, analyseert Driessen het spel van het duo tegen Heracles. De analist is wel van mening dat Van den Boomen soms te nadrukkelijk naar de lange pass zocht. “Die Van den Boomen wilde wel heel nadrukkelijk laten blijken dat hij een lange bal had. Er vlogen volgens mij ook twee ballen over de achterlijn of de zijlijn. Maar dat mag je dat natuurlijk niet zeggen, want dan zijn de Ajax-fans weer op hun tere zieltjes getrapt."

Driessen heeft voorin bij Ajax hoge verwachtingen van Brian Brobbey. Ajax presenteerde donderdag met Chuba Akpom een geduchte concurrent voor de jeugdinternational, maar toch durft Driessen te voorspellen dat Brobbey het seizoen zal eindigen als topscorer van de Eredivisie. “Akpom is eigenlijk als back-up gehaald, en om Brobbey een beetje scherp te houden”, aldus Driessen.