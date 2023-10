Jorrel Hato: 'Het was ook niet per se een doel voor mij om naar Feyenoord te gaan'

Jorrel Hato groeide als jonge voetballer op in Rotterdam-Zuid, maar voor de zeventienjarige centrumverdediger van Ajax was het nooit een doel om aan de slag te gaan bij Feyenoord. Een kans om bij de Rotterdammers aan de slag te gaan kwam er ook niet, want Hato is nooit gepolst door Feyenoord.

Dat geeft de verdediger van Ajax en international van Jong Oranje aan in een uitgebreid interview met Voetbal International. Hato groeide op in Rotterdam-Zuid, waardoor de meeste mensen uit zijn omgeving supporters van Feyenoord waren. Een kans voor Hato bij de Rotterdamse club kwam er nooit, als was hij volgens Henk van Stee - die destijds actief was bij Feyenoord - wel op een lijst: "Volgens mij is er nooit vanuit Feyenoord gepolst", zegt Hato eerlijk. "Het was ook niet per se een doel voor mij om daarheen te gaan."

Artikel gaat verder onder video

De verdediger vervolgt: "Tuurlijk, ik groeide op in Rotterdam-Zuid, dus mijn meeste vriendjes waren voor Feyenoord. Maar ik wilde gewoon het profvoetbal halen en ik had het naar mijn zin bij Sparta", zegt de verdediger, die vanuit Sparta de overstap maakte naar Ajax. "Ik heb er wel even een paar maanden over nagedacht, maar toen kwam het erop neer dat ik daar gewoon heel graag heen wilde. Als een club als Ajax komt, ga je geen nee zeggen", geeft Hato toe, die zich vervolgens razendsnel heeft ontwikkeld in Amsterdam.

In het moeizame huidige seizoen van de nummer zestien van de Eredivisie houdt Hato zich behoorlijk staande. Als enige Ajacied kwam hij dit seizoen elke minuut in actie en laat hij zien een groot talent te zien, die nauwelijks stress lijkt te ervaren. "Ik ben altijd gewoon zo rustig geweest. Dat had ik als kind ook al. Misschien heb ik het van mijn ouders meegekregen, mijn vader is ook zo. De dingen op je af laten komen, nooit echt in de stress raken, ik denk dat ik dat van hem heb overgenomen", besluit Hato.