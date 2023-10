Kan Kroes wel eerder beginnen bij Ajax? 'Wij weten dat hij een wereldreis gaat maken...'

Ajax hoopt nog steeds dat Alex Kroes zo snel mogelijk in Amsterdam kan beginnen als algemeen directeur. Donderdagavond vond er eer 'constructief onderhoud' plaats tussen delegaties van Ajax en AZ om een snelle overgang te bespreken. In de Kale & Kokkie Podcast van AT5 wordt echter nog een probleem aangestipt voor Ajax: Kroes zou namelijk van plan zijn om een wereldreis te gaan maken.

Dat wordt gezegd in de podcast van de Amsterdamse nieuwszender: "Wij hebben begrepen dat Alex (Kroes, red.) nog een wereldreis van 2,5 maand gaat maken, dus als hij eerder gaat beginnen ben ik benieuwd wat hij tegen zijn vrouw gaat zeggen. Dat gaat hij doen", aldus Lawrence de Munck in de podcast over de wereldreis die de nieuwe algemeen directeur van Ajax zou gaan maken. Daardoor zou het lastig kunnen zijn voor Kroes om heel snel te beginnen in Amsterdam. Op dit moment is de bedoeling dat Kroes 16 maart aan de slag gaat in de hoofdstad, maar Ajax hoopt met AZ tot een akkoord te komen dat de algemeen directeur eerder begint.

De Munck en Maarten Vledder zouden de Utrechter het liefst zo snel mogelijk willen zien beginnen in de Johan Cruijff ArenA, maar snappen dat het lastig is om zo'n wereldreis plots af te zeggen, zeker met het oog op de drukke werkzaamheden die Kroes in Amsterdam te wachten staan: "Als er afspraak is van: dan gaan we twee of drie maanden op reis tot ik aan het werk ga en jij je vrouw gaat vertellen dat dit hele feest niet doorgaat...", zegt Vledder, die denkt dat Kroes vanaf zijn vakantieadres ook al wel het een en ander zou kunnen doen: "Er zijn ook heel veel zaken die hij best wel vanuit een ander land aan een strand zou kunnen regelen."

Ajax zet er momenteel op in dat Kroes vanaf 1 januari 2024 de taken van Jan van Halst in de Johan Cruijff ArenA gaat overnemen. Daarover spraken adviseur Louis van Gaal en Michael van Praag donderdagavond ook met Robert Eenhoorn en René Nelissen van AZ. Ajax heeft er vertrouwen in dat Kroes eerder kan beginnen, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt.