Michael van Praag en Louis van Gaal spreken met AZ: nog geen knopen doorgehakt

Er heeft donderdag een ‘constructief onderhoud’ plaatsgevonden tussen een delegatie van Ajax en AZ. De Amsterdammers kwamen recent met de Alkmaarders overeen dat Alex Kroes per 15 maart aan de slag gaat als algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA, maar hebben hun hoop gevestigd op een vroegere entree van de Utrechter. Daarover ging het gesprek donderdag tussen enerzijds Michael van Praag en Louis van Gaal en anderzijds Robert Eenhoorn en René Nelissen.

Ajax heeft dringend behoefte aan een algemeen directeur. Jan van Halst bekleedt die functie momenteel, maar de Amsterdammers hopen dat Kroes zijn taken per 1 januari 2024 kan overnemen. Ajax en AZ bereikten onlangs een overeenstemming over de begindatum van Kroes (15 maart 2024), maar de recordkampioen wil de aanstaande algemeen directeur dus eerder laten starten. “Hoewel de onderhandelingen vanwege de AZ-eisen al gecompliceerd worden omschreven, rekenen Van Praag en Van Gaal erop dat ze Kroes al 1 januari 2024 kunnen verwelkomen”, schrijft Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf donderdagavond.

Het gesprek tussen een Ajax- en AZ-delegatie werd al aangekondigd en had dus donderdag plaats. Namens Ajax schoven erevoorzitter Van Praag - die binnenkort wordt voorgesteld als nieuwe directeur van de Raad van Commissarissen - en RvC-adviseur Van Gaal aan, bij AZ deden directeur Eenhoorn en RvC-voorzitter Nelissen het woord. Hoewel de hoofdstedelingen er dus vertrouwen in hebben dat Kroes op korte termijn al kan gaan beginnen aan zijn zware klus, zijn er volgens Verweij nog geen knopen doorgehakt. “Door de enorme chaos bij Ajax heeft die club de hoop dat de datum nog verder naar voren kan worden gehaald. Mede ook doordat AZ altijd heeft aangegeven zich constructief op te stellen. Tijdens het onderheid van donderdag is tussen Ajax en AZ afgesproken een radiostilte te betrachten om de indruk op de onderhandelingen niet nóg verder te vergroten”, leest het.

Van Gaal laat er vooralsnog geen gras over groeien bij Ajax. Een terugkeer van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal in Amsterdam leek in eerste instantie uitgesloten, maar begin deze maand werd bekend dat hij alsnog bereid was zijn oude werkgever te helpen. Van Gaal moet de RvC adviseren over voetbaltechnische zaken, maar het moge duidelijk zijn dat hij zich ook met andere zaken bezighoudt. De oud-trainer van ook AZ, Bayern München en FC Barcelona schoof onlangs al Marijn Beuker naar voren als 'belangrijke pion in de technische wederopbouw' van Ajax. Bovendien keert Danny Blind mogelijk terug in de Johan Cruijff ArenA.