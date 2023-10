Kees Jansma en Dick Advocaat zien één groot probleem rond aanstelling Louis van Gaal

Louis van Gaal wordt bij Ajax veel meer dan technisch adviseur alleen. Dat is de verwachting althans van Kees Jansma en Dick Advocaat, die de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal erg goed kennen. Ze hebben allereerst vraagtekens bij de gekozen constructie in de Johan Cruijff Arena, maar twijfelen ook over de uitvoering van het geheel.

“Een adviseur moet buiten de Raad van Commissarissen staan”, stelt journalist Jansma donderdagavond bij Veronica. “Een adviseur moet zijn mening geven en dan moet de club ermee doen wat de club wil. Dat kan nooit dwingend of beslissend zijn in mijn optiek. Dit is een aparte rol, die bestaat nog helemaal niet. Een adviseur van de RvC, die weer adviseert bij de directie. Dat is een gekke situatie.”

Artikel gaat verder onder video

En dus komt er veel druk te liggen bij de adviezen bij Van Gaal, want wat gaat daarmee gebeuren? “Daar zit een potentiële bottleneck”, denkt Jansma, die niet hoopt dat de wil van Van Gaal ook per se wet wordt. “Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Ik hoop dat hij dat met een beetje beheersing, op afstand gaat doen.”

Collega-analist Dick Advocaat denkt dat Van Gaal zich helemaal niet op afstand kan houden. “Nee, Louis gaat erbovenop”, weet De Kleine Generaal. “De situatie is nijpend, op alle vlakken. Ik kan me best voorstellend at ze een man als Van Gaal erbij halen. Je weet als je Louis binnenhaalt, dan haal je iemand binnen die denkt te weten hoe het moet.”