Kees Kwakman pakt tegenvallende invaller van Ajax aan: 'Allemachtig!'

Afgezien van Carlos Forbs maakt geen enkele zomeraankoop van Ajax indruk op Kees Kwakman. Na de 1-2 nederlaag tegen AZ licht de analist van ESPN bijvoorbeeld de invalbeurt van in negatieve zin uit.

Mikautadze verving in de slotfase van de eerste helft de geblesseerd uitgevallen Amourricho van Axel Dongen. Na de pauze kwamen Anton Gaaei (46ste minuut), Branco van den Boomen (68ste minuut) en Chuba Akpom (90ste minuut) het veld op. Allemaal konden ze Kwakman niet bekoren. Aan de bal is het zo broos, er is zo weinig beweging en er zit zo weinig idee achter. Ook de jongens die nog invallen…”, verzucht Kwakman bij ESPN.

“Die Mikautadze… Allemachtig. Ik snap echt wel dat het misschien niet helemaal eerlijk is om jongens individueel eruit te pikken, want het is zo moeilijk om individueel uit te blinken in een team dat totaal niet draait en niet goed staat”, voegt de analist toe. “Dan ben je ook overal te laat en valt er bijna geen combinatie te maken. Maar je mag af en toe wel iets positiefs zien van een speler. Forbs laat bijvoorbeeld weleens wat zien, vandaag misschien niet. Maar sommige jongens hebben echt nog bijna niks laten zien.”

Bij medeanalist Kenneth Perez deden de invalbeurten van Mikautadze en Akpom 'pijn aan de ogen'.