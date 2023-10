Ajax verliest ook van AZ en gaat interlandperiode in als nummer 16 van de Eredivisie

AZ heeft in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 gewonnen van Ajax. De ploeg van Pascal Jansen haalde haar niveau niet, maar leek door doelpunten van Vangelis Pavlidis en Dani de Wit lang op een eenvoudige overwinning af te stevenen. Een tegentreffer van Branco van den Boomen zorgde echter toch nog voor een levendige slotfase.

Zowel AZ als Ajax kenden een onrustige week. In Alkmaar ging het na afloop van de wedstrijd tegen Legia Warschau (1-0) mis tussen de politie en de Poolse ploeg: over deze situatie is nog veel onduidelijkheid. Bij het Eredivisie-duel tussen Ajax en RKC ging het fout op het veld toen RKC- keeper Etiënne Vaessen na een ongelukkige botsing roerloos op het gras bleef liggen. De doelman maakt het goed, maar het betekende wel dat het duel niet volledig uitgespeeld kon worden, waardoor Ajax mede op de zestiende plaats staat.

De laagvlieger nam in eigen huis al snel de touwtjes in handen. AZ werd op eigen helft snel onder druk gezet en was de bal veelal snel kwijt, terwijl Ajax soms alleraardigst combineerde. Tenminste, totdat het strafschopgebied van de Alkmaarders in zicht kwam. Daar was duidelijk zichtbaar dat 020 kampte met een gebrek aan zelfvertrouwen. Individuele acties waren vaak niet verrassend genoeg om het sterk verdedigende AZ te verrassen, terwijl de passing te plichtmatig was. Bij de bezoekers was de passing in het algeheel ondermaats, maar de beste kansen waren door matig verdedigend werk wel voor de ploeg van Pascal Jansen. Myron van Brederode kreeg een paar kleine kansen, maar kon Jay Gorter niet verrassen.

Op de Ajax linkerflank was het Amourricho van Axel Dongen die op de linkerflank gevaar moest stichten wegens de afwezigheid van Steven Berghuis. De 19-jarige vleugelspeler zorgde na een halfuur voor het eerste noemenswaardige moment tot dan toe, maar helaas niet in positieve zin. Wegens een tackle van Yukinari Sugawara moest hij het veld ruimen, terwijl Carlos Forbs iets verderop na een schwalbe tevergeefs een penalty claimde. Kort voor rust kreeg Maurice Steijn een nieuwe klap te verwerken. Nadat de Ajax-verdediging bij een AZ-counter op meerdere fronten te laks ingreep, kon Pavlidis vanuit een lastige hoek de 0-1 binnenschieten.

Na een klein uur spelen vergrootte De Wit tegen zijn jeugdliefde de Alkmaarse voorsprong. De uitstekende Jordy Clasie onderschepte een matige inspeelpass handig, waarna Sven Mijnans de 25-jarige middenvelder uiteindelijk een niet te missen kans gunde. De ploeg van Jansen werd in de beginfase even achteruit gedrukt door een enthousiast Ajax, maar de Amsterdamse storm ging al snel weer liggen. Omdat zowel de wilskracht als de nauwkeurigheid bij de thuisploeg soms ver te zoeken waren, hoefde AZ haar beste niveau niet te halen om vrij eenvoudig stand te houden.

Tenminste, zo leek het, ook toen de ingevallen Georges Mikautadze de bal tot woede van zijn medespelers eenvoudig verspeelde. Branco van den Boomen schoot de afgevallen bal vervolgens via Alexandre Penetra raak, waarmee hij het leven bij de thuisploeg terug leek te brengen. Vervolgens probeerde Ajax te zoeken naar een gelijkmaker, maar er zat weinig idee achter het spel. Dit resulteerde in veel countermogelijkheden voor AZ, maar Pavlidis en Jens Odgaard (2x) waren niet effectief. In de laatste minuten werd het toch nog lastig voor de bezoekers, maar door de nodige dosis felheid vielen er uiteindelijk geen doelpunten meer. AZ blijft zo goed meedoen in de top van de ranglijst, terwijl Ajax vooralsnog in de degradatiezone staat.