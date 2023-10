Kenneth Perez ziet nieuwe smaakmaker bij Ajax en moet denken aan Thierry Henry

ziet in Carlos Forbs een nieuwe smaakmaker van Ajax. De van Manchester City overgekomen aanvaller maakte een goede indruk in het voortijdig beëindigde uitduel met RKC Waalwijk, zo zegt de analist zondagavond in Dit was het Weekend.

“Ik denk wel: dit moet je ook in je eigen jeugdopleiding hebben. Maar het zag er veel beter uit in deze wedstrijd”, concludeert de analist. Perez licht bijvoorbeeld de assist uit die Forbs aan Brobbey gaf bij de 0-1. “In plaats van blind te schieten heeft hij het hoofd omhoog gehad, kijkt hij naar de loopactie van Brobbey en steekt hij de bal. Dat vind ik wel echt een pluspunt.” Perez benoemt ook dat Forbs in de 73ste minuut juist wel voor eigen succes ging toen Kenneth Taylor en Devyne Rensch er goed voor stonden in het strafschopgebied.

“Daar doet hij het niet, daar schiet hij wel blind”, merkt hij op. Als Forbs zich op dat vlak ontwikkelt, wacht hem volgens Perez een gouden toekomst. “De snelheid kunnen ze in ieder geval niet van hem afnemen. Als je beter wordt met omhoog kijken, dan word je echt heel erg goed. Snelheid is zo’n groot goed in het voetbal, dat moet je eigenlijk wel hebben. Snelheid gaat vaak gepaard met een beetje blindheid. Maar als dat niet zo is, dan word je Thierry Henry.”

Ajax betaalde een bedrag van veertien miljoen euro voor Forbs, dat via variabelen nog kan oplopen tot negentien miljoen. De negentienjarige aanvaller speelde 421 officiële minuten voor Ajax, verdeeld over acht wedstrijden. Hij was goed voor twee assists en één doelpunt.

© ESPN. De assist van Forbs op Brobbey.