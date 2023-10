Kevin van Veen krijgt na ultieme apotheose trap na van NAC

NAC Breda heeft vrijdagavond door een laat doelpunt FC Groningen met 3-2 verslagen. Boy Kemper kopte in de zesde minuut van de blessuretijd de winnende goal tegen de touwen.

Het publiek richtte zich kort na het vieren van het doelpunt tot Kevin van Veen, die na de 1-1 de Bredase aanhang had geprovoceerd en ervoor had gezorgd dat de wedstrijd was stilgelegd. 'Kevin bedankt' was de leus die door het stadion galmde.

NAC gooide na het laatste fluitsignaal op X nog eens zout in de wonden van Van Veen: 'Wat je zaait, zul je oogsten!' Het bericht is in de loop van de avond verwijderd door de Bredase club.